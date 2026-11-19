PONTIANAK POST - Warna motor bisa menjadi daya tarik tersendiri, terutama ketika menggabungkan desain klasik dengan sentuhan yang mengingatkan pada masa lalu. Itulah yang ditawarkan Yamaha melalui XSR900 model 2027.

Motor dari keluarga Sport Heritage ini mendapatkan pilihan warna baru bernuansa putih dengan aksen merah muda dan biru. Kombinasi tersebut terinspirasi dari motor balap Yamaha era 1990-an, khususnya YZF750R.

Meski tampil dengan penyegaran visual, XSR900 tetap mempertahankan mesin tiga silinder CP3 berkapasitas 890 cc dan sejumlah teknologi modern.

Advertisement Yamaha memadukan karakter motor klasik dengan perangkat elektronik serta fitur berkendara masa kini.

Advertisement Warna Baru Terinspirasi Yamaha YZF750R

Perubahan paling mencolok pada Yamaha XSR900 2027 terletak pada pilihan warna bodi.

Yamaha menghadirkan kombinasi putih dengan aksen merah muda dan biru yang memberikan kesan mencolok.

Inspirasi desainnya berasal dari Yamaha YZF750R yang populer pada pertengahan era 1990-an. Motor sport tersebut menjadi salah satu rujukan Yamaha dalam menghadirkan tampilan baru pada XSR900.

Sentuhan warna tersebut berpadu dengan desain retro-modern yang menjadi ciri khas XSR900.

Bentuk lampu depan bulat, tangki bahan bakar, serta rangka aluminium yang terekspos tetap mempertahankan identitas Sport Heritage.

Selain warna baru, Yamaha juga mempertahankan pilihan Midnight Black. Dengan demikian, konsumen memiliki alternatif tampilan yang lebih berani maupun lebih sederhana.