PONTIANAK POST - Yamaha LEXi LX 155 menjadi salah satu pilihan skutik di keluarga MAXi Yamaha yang menawarkan kombinasi performa, kenyamanan, dan kepraktisan untuk menunjang mobilitas harian. Hadir dalam tiga varian, yakni Standard, S Version, dan Connected/ABS, model ini dibekali mesin Blue Core 155 cc serta sejumlah fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengendara.

Berdasarkan harga rekomendasi on the road (OTR) Jakarta, Yamaha LEXi LX 155 Standard dipasarkan mulai Rp27.850.000. Sementara varian S Version dibanderol Rp29.650.000 dan Connected/ABS sebesar Rp32.500.000.

Dari sektor dapur pacu, LEXi LX 155 mengandalkan mesin Blue Core berkapasitas 155,09 cc, satu silinder, SOHC empat katup, serta teknologi Variable Valve Actuation (VVA). Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 11,3 kW pada 8.000 rpm dan torsi puncak 14,2 Nm pada 6.500 rpm.

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Sistem pembakarannya menggunakan injeksi dengan transmisi otomatis dan electric starter. Kapasitas oli mesin mencapai 1 liter untuk pengisian total, sedangkan penggantian berkala membutuhkan 0,9 liter. Yamaha juga menyematkan Stop & Start System (SSS) yang berfungsi mengurangi konsumsi bahan bakar ketika mesin berada dalam kondisi berhenti.

Dari sisi fitur, setiap varian memiliki kelengkapan yang berbeda. LEXi LX 155 Connected/ABS sebagai varian tertinggi telah dilengkapi sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) untuk membantu mencegah roda terkunci saat pengereman. Yamaha juga menyediakan Smart Key System yang dilengkapi Answer Back System serta teknologi Y-Connect pada model Connected.

Advertisement Melalui Y-Connect, sepeda motor dapat terhubung dengan smartphone sehingga pengendara bisa memperoleh berbagai informasi kendaraan. Fitur tersebut mencakup rekomendasi perawatan, konsumsi bahan bakar, lokasi parkir terakhir, hingga notifikasi apabila terjadi malfungsi pada kendaraan.

Keunggulan lain LEXi LX 155 terletak pada bobotnya yang relatif ringan. Varian Standard memiliki berat isi 116 kg, S Version 117 kg, dan Connected/ABS 118 kg. Yamaha menyebut model ini sebagai skutik dengan bobot paling ringan di kategori MAXi Yamaha. Bobot tersebut diklaim mendukung kelincahan saat berkendara sekaligus memudahkan pengendara ketika memarkirkan motor.

Secara dimensi, LEXi LX 155 memiliki panjang 1.970 mm, lebar 720 mm, dan tinggi 1.135 mm. Jarak sumbu roda mencapai 1.350 mm dengan jarak terendah ke tanah 135 mm. Sementara tinggi tempat duduk berada di angka 770 mm dan kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 4,2 liter.

Kenyamanan berkendara juga didukung karakter MAXi Flat Footboard atau dek rata yang memberikan ruang pijakan kaki lebih luas. Skutik ini menggunakan Sub-Tank Suspension untuk membantu meredam guncangan saat melintasi berbagai kondisi jalan.

Pada bagian kaki-kaki, Yamaha membekali LEXi LX 155 dengan ban tubeless berukuran 90/90-14M/C 46P di depan dan 100/90-14M/C 57P di belakang. Sistem pengereman menggunakan rem cakram pada roda depan dan rem tromol di bagian belakang.