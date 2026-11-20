PONTIANAK POST – Yamaha Aerox Alpha menjadi salah satu pilihan skutik bergaya sporty yang ditawarkan Yamaha di Indonesia. Mengusung desain agresif, motor ini tidak hanya mengandalkan tampilan, tetapi juga dibekali mesin 155 cc, fitur konektivitas digital, serta teknologi Yamaha Electric Continuously Variable Transmission (YECVT) pada varian Turbo.

Mengacu pada laman resmi Yamaha Indonesia, Aerox Alpha hadir dalam sejumlah pilihan varian, mulai dari Standard, Cybercity, Cybercity ABS, Turbo, Turbo Ultimate, hingga Turbo 70th Livery. Dengan pilihan tersebut, konsumen dapat menyesuaikan kebutuhan dan preferensi berkendara. Harga rekomendasi on the road (OTR) Jakarta untuk seluruh varian berada di kisaran Rp30,7 juta hingga Rp42,23 juta.

Salah satu daya tarik utama Aerox Alpha terletak pada sektor dapur pacu. Skutik ini menggunakan mesin Blue Core berkapasitas 155,09 cc, 4-tak, SOHC empat katup, berpendingin cairan, serta dilengkapi teknologi Variable Valve Actuation (VVA).

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Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 11,3 kW atau sekitar 15,4 PS pada putaran 8.000 rpm, dengan torsi puncak mencapai 14,2 Nm pada 6.500 rpm. Kombinasi tersebut dirancang untuk memberikan respons tenaga yang mendukung kebutuhan berkendara, baik di kawasan perkotaan maupun perjalanan dengan karakter jalan yang lebih beragam.

Keunggulan teknologi semakin terlihat pada varian Turbo dan Turbo Ultimate yang telah menggunakan Yamaha Electric Continuously Variable Transmission (YECVT). Teknologi ini menghadirkan karakter akselerasi yang berbeda dibandingkan sistem CVT konvensional melalui pengaturan transmisi secara elektronik.

Advertisement YECVT juga dipadukan dengan dua pilihan mode berkendara, yakni T Mode untuk penggunaan harian di perkotaan dan S Mode yang menawarkan respons berkendara lebih agresif. Selain itu, tersedia fitur Y-Shift dengan tiga tingkat pengaturan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu akselerasi maupun deselerasi sesuai kebutuhan pengendara.

Dari sisi desain, Aerox Alpha mengusung konsep Super Sport dengan garis bodi tegas yang memperkuat karakter agresif. Tampilan bagian depan dilengkapi lampu Full LED dengan dual projector, sementara desain keseluruhan dibuat untuk menonjolkan kesan sporty khas keluarga skutik performa Yamaha.

Tidak hanya mengutamakan tampilan, Yamaha juga menyematkan teknologi konektivitas Y-Connect yang memungkinkan kendaraan terhubung dengan smartphone. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengakses berbagai informasi kendaraan, seperti notifikasi telepon dan pesan, konsumsi bahan bakar, rekomendasi perawatan, hingga lokasi parkir terakhir.

Pada varian yang dilengkapi panel instrumen TFT, pengendara juga dapat memanfaatkan fitur navigasi melalui Google Maps. Kehadiran teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh panduan perjalanan tanpa harus terus-menerus melihat layar smartphone.

Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara, Aerox Alpha dibekali sejumlah fitur pendukung. Sistem pengereman menggunakan double disc brake, sementara teknologi Anti-lock Braking System (ABS) dan Traction Control System tersedia pada varian tertentu.