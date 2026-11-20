PONTIANAK POST – Yamaha memperkenalkan warna terbaru Avio Blue untuk XMAX Connected TechMAX dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Jumat (20/11).

Peluncuran ini menjadi debut perdana warna Avio Blue untuk pasar Indonesia. Kehadirannya melengkapi tren warna global MAXi Yamaha, setelah NMAX Edisi Avio Blue diluncurkan pada awal November 2026 di EICMA Milan, Italia.

XMAX Connected TechMAX Avio Blue mengusung sentuhan warna bernuansa lembut dengan aksen mengilap. Tampilan tersebut dipadukan dengan cast wheel berkelir emas yang memberikan kesan mewah dan prestisius.

Advertisement Manager Public Relations, Yamaha Riding Academy & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, mengatakan peluncuran warna baru tersebut menjadi bagian dari penyegaran produk sekaligus mengikuti perkembangan tren pasar internasional.

”Yamaha melakukan unveiling XMAX Connected TechMAX Avio Blue di IMOS, debut perdana warna terupdate produk itu untuk market Indonesia. Soft tone Avio Blue dengan aksen glossy makin mempertegas karakter prestise XMAX Connected TechMAX. Produk ini bisa menjadi preferensi konsumen, sesuai dengan gaya hidup dan passion berkendara penggunanya. Ditambah momentum warna Avio Blue jadi bagian dari selera pasar internasional, memperkuat keistimewaan eksistensi XMAX Connected TechMAX ini. Penggemar XMAX selalu memberikan respon positif terhadap variasi color sehingga hadirnya Avio Blue akan semakin memanjakan mereka yang ingin mengedepankan lifestyle modern,” ungkap Rifki.

XMAX Connected TechMAX Avio Blue dipasarkan dengan harga Rp77.410.000, berstatus rekomendasi harga on the road (OTR) Jakarta.

Advertisement Selain varian tersebut, Yamaha juga menawarkan XMAX Connected dalam empat pilihan warna, yakni Metallic Blue, Metallic Black, Ceramic Grey, dan Elixir Dark Silver. Varian ini dibanderol Rp70.015.000 OTR Jakarta.

Yamaha turut menyediakan edisi khusus XMAX MAX Special Livery berwarna Black MAX dengan harga Rp70.415.000 OTR Jakarta.

Mesin 250 cc dan Fitur Modern

XMAX Connected TechMAX dibekali mesin Blue Core 250 cc, Liquid Cooled, SOHC, 4 Valves. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 16,8 kW pada 7.000 rpm dan torsi maksimum 24,3 Nm pada 5.500 rpm. Motor ini juga memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 13 liter.