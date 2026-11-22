PONTIANAK POST - Motor bergaya klasik memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemar otomotif. Desain yang tidak lekang oleh waktu, sentuhan premium, serta teknologi modern menjadi kombinasi yang membuat segmen motor retro tetap diminati.

Salah satu model yang mempertahankan karakter tersebut adalah Honda Super Cub C125. PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran melalui tiga pilihan warna baru untuk memperkuat karakter ikonik sekaligus memberikan pilihan sesuai gaya personal penggunanya.

Advertisement Ketiga warna tersebut adalah Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey. Penyegaran ini tetap mempertahankan identitas desain retro Honda Super Cub C125 yang telah dikenal luas.

Marketing Director PT Astra Honda Motor, Octavianus Dwi, mengatakan Honda Super Cub C125 memiliki daya tarik kuat karena mampu mempertahankan karakter desain legendaris sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen masa kini.

“Honda Super Cub C125 memiliki karakter yang sangat kuat melalui desain retro yang autentik dan ikonik. Atas penyegaran ini kami ingin mempertahankan identitas tersebut sekaligus menghadirkan pilihan warna yang semakin relevan dengan gaya hidup konsumen saat ini," ujar Octa dilansir situs resmi astra-honda.

"Kami berharap Honda Super Cub C125 dapat terus memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan sekaligus menjadi bagian dari ekspresi gaya hidup penggunanya,” ujar Octa.

Super Cub C125 Pearl Smoke Grey. (astra-honda)

Tiga Warna Baru Honda Super Cub C125

Penyegaran Honda Super Cub C125 tidak mengubah karakter desain yang menjadi identitas utama model tersebut. Sentuhan retro premium tetap dipertahankan melalui lekukan bodi dan detail yang memberikan kesan klasik.

Tiga pilihan warna baru memberikan karakter visual berbeda bagi konsumen. Premium Silver Metallic menghadirkan kesan elegan, sementara Matte Axis Grey Metallic dan Pearl Smoky Grey menawarkan nuansa warna yang lebih modern.

Honda Super Cub C125 juga mempertahankan desain S-shape pada bodinya. Setiap bagian dirancang dengan lekukan halus yang berpadu dengan garis tegas pada pelindung kaki serta fender depan dan belakang.

Karakter desain tersebut menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus mempertahankan tampilan premium yang menjadi ciri khas keluarga Super Cub.

Untuk memperkuat kesan modern, motor ini menggunakan All LED Lighting System yang mendukung pencahayaan sekaligus mempertegas tampilan keseluruhan.

Panel Instrumen Digital dan Honda Smart Key System

Selain desain, Honda Super Cub C125 menawarkan sejumlah teknologi untuk menunjang kenyamanan dan kemudahan berkendara.

Salah satunya Combined Digital Panel Meter yang memadukan tampilan analog dan digital dalam satu panel instrumen. Kombinasi tersebut mempertahankan nuansa klasik sekaligus memberikan informasi kendaraan melalui tampilan modern.

Honda juga menyematkan Honda Smart Key System yang memberikan kemudahan pengoperasian sekaligus mendukung keamanan kendaraan.

Untuk kebutuhan berkendara berboncengan, tersedia passenger seat bracket dan pillion step. Kedua perlengkapan tersebut memberikan kenyamanan tambahan bagi pengendara maupun penumpang.

Mesin 123,94 cc dengan Karakter Responsif

Di sektor dapur pacu, Honda Super Cub C125 mengandalkan mesin 123,94 cc, 4-stroke, air-cooled, SOHC.

Mesin tersebut memiliki ukuran bore x stroke 50 x 63,1 mm dengan rasio kompresi 10:1. Kombinasi spesifikasi ini dirancang untuk menghadirkan performa yang dapat diandalkan dalam penggunaan sehari-hari.

Karakter mesin tersebut dipadukan dengan desain motor yang ringan sehingga mendukung kelincahan dan kenyamanan saat dikendarai.

Honda Super Cub C125 juga menggunakan cast wheel berdiameter 17 inci dengan desain berbentuk V. Pelek tersebut dipadukan dengan ban tubeless berukuran 70/90-17 di depan dan 80/90-17 di belakang.

Sementara itu, suspensi depan menggunakan tipe teleskopik untuk mendukung kenyamanan dan stabilitas selama perjalanan.

Perpaduan desain klasik, teknologi modern, serta performa mesin tersebut menjadi daya tarik bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan karakter berbeda.

Harga Honda Super Cub C125 Tembus Rp81 Juta

Dengan penyegaran tiga pilihan warna, Honda Super Cub C125 tetap mempertahankan posisinya sebagai motor bergaya retro premium di jajaran produk Honda.

Motor ini tidak hanya menawarkan fungsi sebagai kendaraan untuk mobilitas sehari-hari, tetapi juga membawa identitas desain yang dapat menjadi bagian dari ekspresi gaya hidup penggunanya.