Matte Green untuk NMAX TURBO. (yamaha-motor)

PONTIANAK POST - Pilihan warna menjadi salah satu pertimbangan konsumen ketika memilih skutik premium. Selain desain dan teknologi, tampilan kendaraan juga menjadi bagian dari identitas serta gaya berkendara penggunanya.

Advertisement Melihat kebutuhan tersebut, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) menghadirkan penyegaran pada keluarga MAXI Yamaha melalui tiga pilihan warna baru untuk NMAX “TURBO” dan NMAX NEO.

Ketiga warna tersebut diperkenalkan pada pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11). Yamaha menghadirkan Matte Green untuk NMAX “TURBO” Series, serta Dark Red dan Light Grey untuk NMAX NEO Series.

Kehadiran warna baru ini melengkapi pilihan sebelumnya sekaligus memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin menyesuaikan tampilan motor dengan karakter personal.

Advertisement Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg., Rifki Maulana, mengatakan penyegaran tersebut merupakan bagian dari upaya Yamaha mengikuti perkembangan kebutuhan pencinta skutik premium.

“Untuk menjawab kebutuhan gaya hidup para pencinta skutik premium di Indonesia, Yamaha terus berinovasi melalui pengembangan teknologi, desain, dan performa mesin, serta pilihan warna yang kerap menjadi tren di pasar sepeda motor nasional," ujar Rifki Maulana dilansir yamaha-motor.

"Di IMOS 2026, kami kembali menyegarkan NMAX “TURBO” dan NMAX NEO dengan menghadirkan Matte Green, Dark Red, dan Light Grey. Kami yakin ketiga warna ini akan mendapat sambutan positif karena masing-masing punya karakter tersendiri dan tetap mencerminkan gaya premium yang menjadi ciri khas MAXI Yamaha,” tambahnya.

Matte Green Hadir untuk NMAX TURBO

Dari tiga warna baru tersebut, Matte Green menjadi pilihan yang disiapkan untuk NMAX “TURBO” TECH MAX dan NMAX “TURBO”.

Warna hijau doff pada bodi dipadukan dengan pelek berkelir bronze. Kombinasi ini menghadirkan kontras yang memperkuat karakter tangguh dan berotot NMAX, sekaligus memberikan sentuhan mewah.

Perpaduan warna tersebut juga memberikan identitas visual berbeda pada jajaran NMAX “TURBO”, tanpa meninggalkan karakter desain premium yang menjadi ciri khas keluarga MAXI Yamaha.

Dark Red dan Light Grey untuk NMAX NEO

Sementara itu, NMAX NEO dan NMAX NEO S mendapatkan dua pilihan warna baru, yakni Dark Red dan Light Grey.

Dark Red menggunakan sentuhan metallic-glossy yang terinspirasi dari tampilan mobil sport premium. Pantulan cahaya pada permukaan bodi mempertegas lekukan desain NMAX sekaligus memberikan kesan mewah dan sporty.

Adapun Light Grey menawarkan karakter berbeda melalui warna abu-abu muda dengan sentuhan metallic-glossy. Warna ini memberikan kesan modern dan fungsional, tetapi tetap mempertahankan tampilan sporty.

Kedua warna tersebut dipadukan dengan pelek hitam dan tersedia khusus untuk varian NMAX NEO serta NMAX NEO S.

Teknologi YECVT Jadi Pembeda NMAX TURBO

Selain penyegaran warna, NMAX “TURBO” tetap mengandalkan teknologi yang menjadi salah satu pembeda di jajaran skutik premium Yamaha.

Motor ini menggunakan mesin Blue Core 155 cc VVA yang dipadukan dengan Yamaha Electric Continuously Variable Transmission (YECVT).

Teknologi tersebut menghadirkan dua pilihan Riding Mode, yaitu Town (T) untuk mendukung mobilitas harian dan Sport (S) untuk memberikan respons berkendara yang lebih dinamis.

NMAX “TURBO” juga dilengkapi fitur Y-Shift dengan tiga tingkat pengaturan. Fitur ini membantu pengendara menyesuaikan respons akselerasi dan deselerasi sesuai kebutuhan, misalnya ketika menyalip kendaraan atau melewati jalan menurun.

Pada varian tertentu, NMAX “TURBO” Series juga menawarkan sejumlah teknologi pendukung berkendara.

Fitur tersebut meliputi sistem navigasi melalui TFT Infotainment Display, ABS Dual Channel untuk membantu mencegah roda terkunci ketika pengereman, serta Traction Control System (TCS) yang membantu mengurangi risiko selip pada roda belakang.

Selain itu, tersedia Performance Damper untuk mendukung pengendalian dan stabilitas motor ketika bermanuver.

Yamaha NMAX Produksi Indonesia Diekspor ke Lebih dari 40 Negara

Tidak hanya menyasar pasar domestik, Yamaha NMAX juga memiliki kiprah di pasar internasional.

NMAX “TURBO” diproduksi di Indonesia oleh tenaga kerja lokal dengan dukungan transfer pengetahuan dan teknologi dari Yamaha Jepang.

Skutik premium tersebut telah diekspor ke lebih dari 40 negara. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan manufaktur Indonesia dalam menghasilkan produk otomotif yang mampu bersaing dan dipercaya di pasar global.

Keberadaan NMAX di pasar internasional juga menjadi bagian dari perkembangan industri sepeda motor nasional, khususnya dalam produksi skutik premium.

Yamaha NMAX Raih Berbagai Penghargaan

Kualitas Yamaha NMAX turut mendapat pengakuan melalui sejumlah penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.

Pada 2024, NMAX meraih penghargaan Bike of the Year dari OTOMOTIF Award dan Motorcycle of the Year dari GridOto Award.

Pengakuan internasional kemudian diperoleh pada 2025 melalui penghargaan Best Product Design dari Red Dot Award.

Penghargaan tersebut menyoroti kiprah NMAX sebagai skutik premium produksi Indonesia yang telah dipasarkan ke berbagai negara.

Melalui penyegaran tiga warna baru, Yamaha mempertahankan daya tarik NMAX di tengah perkembangan kebutuhan konsumen skutik premium.