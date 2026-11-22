Suzuki Burgman Street.

PONTIANAK POST - Skutik 125 cc kini semakin berkembang dengan menawarkan kombinasi kenyamanan, teknologi, dan desain yang mendukung mobilitas harian. Tidak hanya mengutamakan efisiensi bahan bakar, sejumlah model juga mulai dilengkapi fitur konektivitas untuk memenuhi kebutuhan pengendara modern.

Advertisement PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan pilihan baru melalui peluncuran Suzuki Burgman Street di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 yang berlangsung pada 20–29 November di ICE BSD City, Tangerang.

Skutik premium ini membawa sejumlah pembaruan, mulai dari panel instrumen TFT LCD berwarna, konektivitas smartphone, hingga Smart Keyless System. Suzuki juga menawarkan ruang penyimpanan luas dan posisi berkendara yang dirancang untuk menunjang kenyamanan sehari-hari.

Untuk pasar Indonesia, Suzuki Burgman Street dipasarkan dengan harga Rp30,9 juta berstatus on the road (OTR) Jakarta.

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Layar TFT 4,2 Inci dan Konektivitas Smartphone

Salah satu daya tarik utama Suzuki Burgman Street terletak pada panel instrumennya.

Skutik ini menggunakan layar TFT LCD berwarna berukuran 4,2 inci. Panel tersebut tidak hanya menyajikan informasi berkendara, tetapi juga mendukung konektivitas smartphone melalui aplikasi Suzuki Ride Connect+.

Melalui aplikasi tersebut, pengendara dapat mengakses sejumlah informasi, seperti navigasi, notifikasi panggilan dan pesan, hingga informasi cuaca.

Kehadiran fitur konektivitas ini memberikan kemudahan bagi pengendara untuk memperoleh informasi selama perjalanan tanpa harus selalu memeriksa ponsel secara langsung.

Selain itu, Suzuki Burgman Street dilengkapi Smart Keyless System. Teknologi ini memungkinkan pengendara mengakses kendaraan tanpa perlu mengeluarkan remote dari saku atau tas.

2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales, Teuku Agha, mengatakan pengembangan fitur tersebut mengikuti perubahan kebutuhan konsumen terhadap kendaraan roda dua.

“Kami memahami bahwa konsumen saat ini mengharapkan lebih dari sekadar kendaraan yang efisien,” ujar Agha kepada awak media.

Agha juga menjelaskan,”Selain performa dan efisiensi, mereka juga mengutamakan kemudahan, konektivitas, serta pengalaman berkendara yang modern dan nyaman.”

Mesin 125 cc dengan Teknologi Suzuki Eco Performance

Dari sektor dapur pacu, Suzuki Burgman Street mengandalkan mesin berkapasitas 125 cc dengan teknologi Suzuki Eco Performance (SEP).

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 6,2 kW dan torsi puncak 10,2 Nm.

Kombinasi mesin dan teknologi SEP menjadi bagian dari upaya Suzuki menghadirkan skutik yang dapat menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan efisiensi bahan bakar.

Jok Panjang dan Bagasi Berkapasitas 24,6 Liter

Kenyamanan menjadi salah satu aspek yang ditawarkan Suzuki Burgman Street.

Skutik ini menggunakan rangka baru yang lebih ringan, dipadukan dengan jok berukuran panjang dan ruang kaki yang luas. Konfigurasi tersebut dirancang untuk memberikan posisi berkendara yang nyaman ketika digunakan dalam aktivitas harian.

Kebutuhan membawa barang juga didukung bagasi berkapasitas 24,6 liter. Ruang penyimpanan ini memberikan keleluasaan bagi pengendara untuk membawa berbagai perlengkapan perjalanan.

Selain bagasi utama, tersedia dua kompartemen di bagian depan untuk menyimpan barang-barang berukuran kecil.

Suzuki juga menyediakan USB charger 2A yang memungkinkan pengendara mengisi daya perangkat elektronik selama perjalanan.

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Dilengkapi Combined Brake System

Pada sektor pengereman, Suzuki Burgman Street menggunakan Combined Brake System (CBS).

Sistem tersebut menjadi salah satu perlengkapan pendukung keselamatan berkendara pada skutik 125 cc ini.

Kombinasi fitur pengereman, ruang penyimpanan, dan teknologi konektivitas memperkuat karakter Burgman Street sebagai skutik yang mengutamakan kepraktisan untuk penggunaan sehari-hari.

Harga Suzuki Burgman Street Rp30,9 Juta

Suzuki Burgman Street hadir dengan tiga pilihan warna untuk pasar Indonesia.

Skutik premium bermesin 125 cc ini dipasarkan dengan harga Rp30,9 juta OTR Jakarta.

Penjualannya telah dimulai bersamaan dengan peluncuran di IMOS 2026 melalui jaringan dealer Suzuki di seluruh Indonesia.

Dengan mengandalkan layar TFT LCD 4,2 inci, Suzuki Ride Connect+, Smart Keyless System, serta bagasi berkapasitas 24,6 liter, Burgman Street menawarkan kombinasi fitur modern dan kepraktisan.