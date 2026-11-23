PONTIANAK POST - Motor listrik tak lagi hanya dikembangkan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

Ultraviolette X-47 Venom hadir dengan konsep crossover, tenaga puncak 40bhp, serta sejumlah fitur keselamatan berbasis radar. Model asal India ini dijadwalkan memasuki pasar Eropa pada awal 2027.

Pabrikan sepeda motor listrik asal India, Ultraviolette, mengumumkan harga pengenalan X-47 Venom untuk pasar Eropa sebesar 8.450 euro.

Advertisement Model tersebut diperkenalkan pada pameran EICMA 2026 di Milan dan menjadi motor pertama yang menggunakan arsitektur listrik VX-100 100V milik Ultraviolette.

Distribusi di Inggris akan ditangani MotoMondo UK Ltd, yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai importir resmi Ultraviolette. Namun, jadwal peluncuran khusus untuk pasar Inggris belum diumumkan.

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Dilansir dari Visordown sebagai motor crossover, X-47 Venom menggabungkan karakter dari beberapa kategori sepeda motor.

Model ini menghasilkan tenaga puncak 30 kW atau setara 40bhp, dengan torsi yang diklaim mencapai 550 Nm pada roda belakang.

Ultraviolette mengklaim motor ini mampu melaju hingga 155 kilometer per jam. Akselerasi dari 0–60 kilometer per jam diklaim tuntas dalam 2,7 detik, sedangkan 0–100 kilometer per jam membutuhkan 5,9 detik.

Jarak tempuh dalam penggunaan perkotaan mencapai 235 kilometer berdasarkan prosedur pengujian WMTC. Bobot motor tercatat 206 kilogram.

Mengandalkan Arsitektur Baterai VX-100

X-47 Venom menjadi model pertama yang menggunakan arsitektur kelistrikan VX-100 100V.