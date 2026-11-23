PONTIANAK POST - Pameran sepeda motor tidak hanya menawarkan model-model terbaru.

Sejarah perkembangan kendaraan roda dua juga bisa menjadi daya tarik, salah satunya melalui motor balap klasik yang menyimpan cerita panjang di balik pembuatannya.

Salah satu koleksi yang tengah menjadi perhatian di National Motorcycle Museum (NMM), Inggris, adalah Chater-Lea Brooklands Special produksi 1929.

Advertisement Motor yang dikenal dengan julukan Copperknob itu menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang datang ke kawasan Birmingham untuk menghadiri MotorCycle Live 2026 (MCL26).

National Motorcycle Museum berada tidak jauh dari National Exhibition Centre (NEC), lokasi penyelenggaraan MCL26.

Advertisement Pengunjung pameran dapat sekaligus menyempatkan diri melihat motor bersejarah tersebut.

Dibangun dari Kendaraan yang Rusak

Dilansir dari Visordown, Copperknob dibuat oleh dua bersaudara, Ben dan Joe Bickell, di sebuah garasi di Highgate untuk musim balap 1929.

Menariknya, motor tersebut awalnya bukan dibangun dari nol, melainkan memanfaatkan rangka kendaraan sespan AA yang sudah rusak.

Dalam perkembangannya, motor ini sempat menggunakan beberapa jenis mesin. Performa Copperknob mulai mencuri perhatian setelah dipasangi mesin JAP 500 cc overhead-valve (OHV).

Pada 1931, kombinasi tersebut mengantarkannya meraih kemenangan dengan kecepatan rata-rata 93,97 mil per jam atau sekitar 151,2 kilometer per jam.