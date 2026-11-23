PONTIANAK POST - Sepeda motor balap memiliki nilai lebih dari sekadar spesifikasi dan performa.

Riwayat penggunaan, prestasi di lintasan, hingga sosok pembalap yang pernah mengendarainya dapat membuat sebuah motor menjadi barang koleksi bernilai tinggi.

Hal itu terlihat pada Honda VTR1000 SP-1 bekas pembalap legendaris Joey Dunlop.

Advertisement Dilansir dari Visordown, motor yang dikenal dengan julukan Demon Vimto Honda tersebut ditawarkan melalui lelang dengan harga beli langsung 94.400 pound sterling atau sekitar Rp1,9 miliar, berdasarkan kurs perkiraan.

Advertisement Motor produksi 2000 itu pernah mengantarkan Dunlop memenangi balapan Formula One TT di Isle of Man TT pada tahun yang sama.

Penjualan ini juga menjadi kesempatan pertama bagi kolektor untuk mendapatkannya melalui penawaran publik.

Pernah Menjadi Motor James Toseland

Honda VTR1000 SP-1 tersebut awalnya dibeli Paul Bird untuk mengikuti British Superbike Championship (BSB) 2000.

Tim menggunakan dua unit motor dengan corak ungu mencolok dari merek minuman Vimto.

Unit yang kini ditawarkan itu semula menjadi motor utama James Toseland. Setelah mengalami kecelakaan saat pengujian di Cadwell Park, motor tersebut kemudian diserahkan kepada Dunlop.

Dunlop menggunakannya dalam sejumlah persiapan sebelum Isle of Man TT 2000. Ia finis kedua di Cookstown 100 dan meraih pole position untuk balapan Superbike di North West 200.