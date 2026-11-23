PONTIANAK POST - Gaya motor balap endurance era 1980-an masih memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemar sepeda motor.

Karakter desain klasik dengan fairing besar dan warna khas kompetisi kini dipadukan dengan teknologi motor modern melalui proyek modifikasi Suzuki GSX-8TT garapan Haxch Moto.

Motor hasil kolaborasi Haxch Moto dan Suzuki tersebut diperkenalkan menjelang MotorCycle Live 2026 (MCL26).

Advertisement Mengusung nama GSX-8RR, motor ini mengambil inspirasi dari Suzuki GS1000S keluaran 1979 dan motor balap endurance GS1000R XR41.

Dilansir dari Visordown, proyek modifikasi yang dikerjakan Marc Bell dari Haxch Moto itu membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

Advertisement Hasilnya akan dipamerkan di stan Suzuki pada MCL26 bersama GSX-8TT standar, GSX-10R, dan SV-7S.

Terinspirasi Motor Juara Endurance Suzuki

Salah satu ciri paling menonjol dari GSX-8RR adalah kombinasi warna kuning dengan corak HP.

Livery tersebut terinspirasi dari Suzuki GS1000R XR41 tahun 1983 yang mengantarkan Suzuki meraih gelar juara dunia endurance pertamanya.

Desainnya juga mengambil sejumlah elemen dari GS1000S 1979. Di sisi lain, Bell memasukkan sentuhan gaya motor GSX-R generasi awal untuk menghasilkan perpaduan tampilan klasik dan karakter sport.

Bell menjelaskan bahwa warna merah-hitam ala Yoshimura Suzuki atau biru khas Suzuki sebenarnya bisa menjadi pilihan.