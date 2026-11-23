PONTIANAK POST - Triumph memperluas pilihan motor bergaya klasik melalui dua model baru di kelas 400 cc.

Bonneville T40 dan T40 Black menawarkan desain retro khas keluarga Bonneville dengan mesin satu silinder serta fitur elektronik modern.

Keduanya dibanderol mulai 5.995 pound sterling atau sekitar Rp130 jutaan untuk pasar Inggris. Triumph menjadwalkan kedatangan unit pertama di jaringan dealer Inggris mulai April 2027.

Advertisement Kehadiran kedua model ini sekaligus membawa nama Bonneville ke segmen motor berkapasitas lebih kecil.

T40 dan T40 Black diposisikan sebagai alternatif bagi pengendara yang menginginkan tampilan roadster klasik, tetapi tidak membutuhkan motor berkapasitas besar.

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Mesin 398 cc dengan Karakter Lebih Santai

Dilansir dari Visordown, Bonneville T40 dan T40 Black menggunakan mesin satu silinder 400 cc dari keluarga TR Series.

Meski berbagi basis dengan Speed 400 dan Scrambler 400 X, Triumph memberikan sejumlah penyesuaian khusus.

Perubahan mencakup kepala silinder dan penyetelan mesin untuk menghasilkan karakter tenaga yang lebih santai.

Mesin tersebut menghasilkan torsi maksimum 36 Nm pada 5.000 rpm dan tenaga puncak 31,5 bhp pada 7.000 rpm.

Angka tenaga itu lebih rendah dibandingkan Speed 400 yang menghasilkan 39,5 bhp. Triumph lebih mengutamakan penyaluran tenaga pada putaran rendah dan menengah dibandingkan performa kecepatan maksimum.