PONTIANAK POST - Kebutuhan kendaraan operasional menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pelaku usaha yang mengandalkan mobilitas harian.

Untuk membantu mengurangi beban pembelian dan perawatan kendaraan, Yamaha menghadirkan layanan penyewaan sepeda motor khusus untuk kebutuhan bisnis di Jepang.

Dilansir dari Respon JP, Yamaha Motor Sales mengumumkan layanan baru bernama Business Series melalui program Yamaha Bike Rental pada 16 November 2026.

Advertisement Layanan ini ditujukan bagi perusahaan dan pelaku usaha perseorangan yang membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktivitas operasional.

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Program tersebut menyasar berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pengantaran makanan, layanan perawat kunjungan ke rumah, pengiriman surat dan paket, hingga distribusi selebaran atau leaflet.

Advertisement Melalui skema sewa, pelaku usaha dapat mengurangi kebutuhan biaya awal untuk membeli motor.

Beban pengelolaan kendaraan dan perawatan juga diharapkan lebih ringan sehingga usaha dapat dimulai dengan lebih praktis.

Yamaha Sediakan Motor 50 cc dan 125 cc

Yamaha menyiapkan beberapa model untuk layanan Business Series. Pilihannya meliputi JOG, JOG DX, NEWS GEAR, dan NMAX.

Model-model tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang berbeda.

Motor berkapasitas 50 cc dapat menjadi pilihan untuk aktivitas pengantaran jarak dekat, sedangkan kelas 125 cc menawarkan alternatif kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar.