PONTIANAK POST – Yamaha Indonesia berkolaborasi dengan brand lifestyle apparel asal Amerika Serikat, Von Dutch, menghadirkan empat konsep modifikasi Grand Filano Hybrid. Kolaborasi bertajuk “The New Way of Kustom Kulture: Postcard from Every Rides” tersebut diperkenalkan dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 pada 20–29 November.

Kolaborasi ini memadukan karakter Grand Filano Hybrid sebagai skutik fashionable dan fungsional dengan identitas Von Dutch yang dikenal melalui budaya kustom. Melalui perpaduan otomotif dan fashion, keduanya menghadirkan ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan gaya serta karakter personal.

Bekerja sama dengan Gashakon, custom builder asal Bandung, Yamaha menghadirkan empat konsep modifikasi yang terinspirasi dari mobil American Hot Rod. Identitas Von Dutch ditampilkan melalui tipografi ikonik, detail pinstriping, serta grafis bernuansa Retro Racing.

Tampilan modifikasi menggunakan perpaduan warna biru metalik, putih, dan merah. Sejumlah detail tambahan juga disematkan, seperti velg wheel dop berwarna silver, rak depan dan belakang berwarna putih, serta lampu tambahan berkelir kuning.

Manager Branding & Promotion PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Erica Puspasari, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi salah satu cara memperluas eksplorasi gaya Grand Filano Hybrid.

Advertisement “Grand Filano Hybrid yang kini juga sudah menjadi wadah bagi anak muda untuk berekspresi merupakan salah satu alasan mengapa kita berkolaborasi dengan Von Dutch yang punya karakter berani dan menjadi akar kustom kulture sehingga dapat memperluas eksplorasi gaya Grand Filano Hybrid dan harapannya bisa menjadi inspirasi para konsumen untuk lebih percaya diri dengan gaya apapun, serta kolaborasi ini juga membuktikan bahwa Grand Filano Hybrid dapat mendukung segala gaya dan passion para pengendaranya lewat modifikasi bergaya American Hot Rod ini,” ungkap Erica.

Empat Konsep Modifikasi dari Empat Kota

Empat unit Grand Filano Hybrid hasil kolaborasi ini mengusung konsep berbeda yang merepresentasikan karakter dan gaya hidup masyarakat di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Keempat motor tersebut nantinya dipamerkan di empat flagship store Von Dutch.

Untuk Jakarta, Grand Filano Hybrid mengusung konsep Vintage Urban City. Modifikasi ini memadukan gaya penggunaan perkotaan dengan sentuhan vintage melalui jok khusus bergaya skuter klasik. Tampilan semakin diperkuat dengan grafis unik pada bagian samping bodi dan spakbor depan.

Sementara itu, konsep Semi Dual-Purpose diterapkan pada unit yang merepresentasikan Bandung. Karakter tersebut terlihat melalui penggunaan ban Semi Dual-Purpose yang memberikan kesan tangguh untuk menghadapi berbagai kondisi perjalanan. Bagian bodi samping tetap dihiasi ornamen grafis atraktif.

Berbeda dengan dua kota lainnya, Grand Filano Hybrid untuk Surabaya mengusung konsep Urban City. Tampilannya dibuat simpel dengan grafis garis melengkung pada bodi samping. Desain berlapis dengan alur dinamis memberikan kesan sporty dan modern, sekaligus mempertahankan karakter American Hot Rod khas Von Dutch.