PONTIANAK POST – PT Astra Honda Motor (AHM) menyegarkan tampilan Honda Super Cub C125 dengan menghadirkan tiga pilihan warna baru. Model ini tetap mempertahankan desain retro ikonik dengan dukungan teknologi dan fitur modern.

Tiga pilihan warna tersebut yakni Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey. Pilihan warna ini memberikan alternatif bagi konsumen untuk menyesuaikan tampilan kendaraan dengan karakter dan gaya masing-masing.

Marketing Director PT Astra Honda Motor, Octavianus Dwi mengatakan, Honda Super Cub C125 memiliki daya tarik melalui desain retro yang menjadi identitas keluarga Super Cub. Penyegaran kali ini dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter tersebut sekaligus menyesuaikannya dengan selera konsumen masa kini.

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“Honda Super Cub C125 memiliki karakter yang sangat kuat melalui desain retro yang autentik dan ikonik. Atas penyegaran ini kami ingin mempertahankan identitas tersebut sekaligus menghadirkan pilihan warna yang semakin relevan dengan gaya hidup konsumen saat ini,” ujarnya.

Dia menerangkan, dari sisi desain, Honda Super Cub C125 mempertahankan bentuk bodi khas dengan lekukan halus dan garis tegas pada sejumlah bagian, termasuk pelindung kaki serta sepatbor depan dan belakang. Kesan klasik tersebut dipadukan dengan teknologi modern melalui penggunaan All LED Lighting System.

Advertisement Motor ini juga dilengkapi panel instrumen Combined Digital Panel Meter yang menggabungkan tampilan analog dan digital. Fitur Honda Smart Key System turut disematkan untuk memberikan kemudahan pengoperasian sekaligus mendukung keamanan kendaraan.

Untuk menunjang kenyamanan, AHM membekali model ini dengan passenger seat bracket dan pillion step yang memungkinkan pengendara membawa penumpang.

Dari sisi performa, Honda Super Cub C125 menggunakan mesin 123,94 cc, empat langkah, berpendingin udara, SOHC. Mesin tersebut memiliki diameter langkah piston 50 x 63,1 milimeter dengan rasio kompresi 10:1.

Sektor kaki-kaki menggunakan pelek berdiameter 17 inci dengan ban tubeless berukuran 70/90-17 pada bagian depan dan 80/90-17 pada bagian belakang. Suspensi depan teleskopik turut mendukung stabilitas dan kenyamanan berkendara.