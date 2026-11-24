PONTIANAK POST - Perjalanan Savic Motorcycles dalam mengembangkan sepeda motor listrik bergaya cafe racer menghadapi masa sulit.

Perusahaan asal Australia itu kini memasuki proses administrasi sukarela atau voluntary administration, setelah satu dekade berupaya membangun bisnis sepeda motor listrik.

Dilansir dari Visordown, perjalanan Savic Motorcycles dalam mengembangkan sepeda motor listrik bergaya cafe racer menghadapi masa sulit.

Advertisement Perusahaan asal Australia itu kini memasuki proses administrasi sukarela atau voluntary administration, setelah satu dekade berupaya membangun bisnis sepeda motor listrik.

Kondisi tersebut terjadi hanya dua bulan setelah Savic berupaya mempercepat strategi ekspansi globalnya.

Advertisement Kini, perusahaan tersebut bergantung pada kemungkinan mendapatkan pembeli baru agar bisnisnya dapat terus berjalan.

Didirikan pada 2016, Savic Motorcycles berbasis di Melbourne, Australia. Perusahaan ini memulai kiprahnya dengan ambisi mengembangkan sepeda motor listrik bergaya cafe racer.

Savic mencari pembeli untuk menyelamatkan bisnis

Masuknya Savic ke proses administrasi sukarela membuat masa depan perusahaan berada dalam ketidakpastian. Para kreditur kini berupaya menjual bisnis tersebut kepada pihak yang berminat.

Sebelumnya, strategi perusahaan berfokus pada pencarian calon pembeli, investor, serta mitra industri.

Savic ingin mengembangkan teknologi kendaraan listrik, produk, dan platform pelanggan yang telah mereka bangun.