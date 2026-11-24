PONTIANAK POST - Piaggio memperbarui dua model skuternya, Beverly dan Medley, untuk tahun model 2027.

Perubahan yang diperkenalkan mencakup desain bodi, panel instrumen digital berwarna, hingga peningkatan kepraktisan untuk menunjang penggunaan sehari-hari.

Kedua model tersebut diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia.

Advertisement Piaggio mempertahankan karakter masing-masing model, tetapi memberikan sejumlah sentuhan baru agar tampil lebih modern dan fungsional.

Penyegaran ini mencakup Piaggio Beverly dalam pilihan mesin 310 cc dan 400 cc, serta Medley yang tersedia dengan mesin 125 cc dan 200 cc.

Advertisement Piaggio Beverly 2027 mendapat panel TFT 6,88 inci

Pada Beverly 2027, perubahan terlihat pada bagian depan. Lampu utama dan lampu sein depan sudah menggunakan teknologi LED penuh dengan bingkai berwarna hitam.

Bagian leg shield juga mendapat desain baru pada elemen vertikal yang menjadi ciri khas Beverly.

Piaggio turut memperbarui desain pelek agar terlihat lebih sporty dan memiliki bobot lebih ringan. Pembaruan tersebut diklaim membantu meningkatkan pengendalian.

Perubahan penting lainnya terdapat pada panel instrumen. Beverly kini menggunakan layar TFT berwarna berukuran 6,88 inci, lebih besar dibandingkan panel sebelumnya.

Layar tersebut dilengkapi sensor cahaya untuk membantu menjaga keterbacaan informasi saat berkendara di bawah sinar matahari maupun dalam kondisi gelap.