PONTIANAK POST - Yamaha diduga tengah menyiapkan skuter bergaya adventure dengan kapasitas mesin lebih kecil untuk pasar Asia Tenggara.

Media otomotif Great Biker mengulas dugaan ini muncul setelah nama Yamaha RW155 ditemukan dalam basis data pendaftaran merek dagang di Indonesia.

Kehadiran nama tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Yamaha memperluas keluarga RW Series ke segmen skuter 150–160 cc.

Advertisement Jika benar dikembangkan dan dipasarkan, RW155 berpeluang menjadi pesaing Honda ADV160.

Namun, hingga kini Yamaha belum mengumumkan RW155 sebagai produk resmi. Belum ada pula gambar motor sebenarnya maupun informasi spesifikasi teknis yang dapat memastikan seperti apa skuter tersebut nantinya.

Advertisement Nama Yamaha RW155 dan RW250 terdaftar di Indonesia

Informasi mengenai RW155 berasal dari basis data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia atau PDKI.

Dalam data tersebut, Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha selaku perusahaan induk Yamaha tercatat mendaftarkan merek RW155 dan RW250 untuk kategori 12, yang mencakup sepeda motor dan kendaraan.

Nama RW155 tercatat dengan nomor pendaftaran IDM001395661, sedangkan RW250 menggunakan nomor IDM001395660. Keduanya didaftarkan pada 11 November 2025.

Selain dua nama tersebut, Yamaha juga tercatat mendaftarkan RW125, RW350, dan RW700.

Deretan nama ini memunculkan dugaan bahwa Yamaha sedang menyiapkan identitas produk untuk beberapa kelas kapasitas mesin.