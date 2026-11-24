PONTIANAK POST - Yamaha menghadirkan pilihan warna baru untuk skuter premium XMAX Connected TechMAX di Indonesia.

Mengusung nama Avio Blue, warna biru dengan kombinasi pelek emas ini diperkenalkan dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 pada 20 November.

Penyegaran tersebut membuat tampilan XMAX semakin menonjol tanpa mengubah spesifikasi utama.

Advertisement Skuter bermesin 250 cc ini tetap mengandalkan fitur unggulan seperti windshield elektrik, panel TFT, sistem pengereman ABS, dan kontrol traksi.

Warna Avio Blue dipadukan pelek emas

Advertisement Daya tarik utama XMAX Connected TechMAX terbaru terletak pada warna Avio Blue.

Warna biru bernuansa cerah ini memberikan kesan elegan sekaligus berbeda dari pilihan biru yang biasa digunakan Yamaha pada sejumlah modelnya.

Warna bodi tersebut dipadukan dengan pelek berkelir emas. Kombinasi keduanya membuat tampilan XMAX lebih mencolok, terutama ketika dilihat dari sisi samping.

Avio Blue juga menjadi bagian dari pendekatan warna global Yamaha untuk keluarga MAXi. Warna serupa digunakan pada Yamaha NMAX E, skuter listrik yang diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Italia.

Dengan demikian, penggunaan warna Avio Blue pada XMAX tidak sekadar menjadi pilihan grafis baru, tetapi juga menghubungkan tampilan skuter premium Yamaha saat ini dengan produk listrik yang diperkenalkan perusahaan.

Mesin Blue Core 250 cc tetap dipertahankan

Untuk sektor mesin, Yamaha tidak melakukan perubahan pada XMAX Connected TechMAX Avio Blue.