PONTIANAK POST - Honda CBR1000RR-R Fireblade menjadi basis pengembangan sebuah motor balap listrik dengan teknologi penggerak dua roda.

Proyek yang dikerjakan mahasiswa dan insinyur SIGMA Clermont, Prancis, bersama tim balap National Moto ini diberi nama SIGMA Regen Superbike LMT02.

Media otomotif Ride Apart mengulas, berbeda dari motor listrik pada umumnya, prototipe tersebut tidak hanya mengandalkan roda belakang untuk menyalurkan tenaga.

Advertisement Roda depan juga dilibatkan dalam sistem penggerak sekaligus pemulihan energi saat pengereman.

Pengembangan LMT02 menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk menghadirkan sepeda motor listrik di ajang balap ketahanan 24 Hours of Le Mans pada 2029.

Advertisement Roda depan berfungsi sebagai penggerak dan pemulih energi

Teknologi utama pada LMT02 disebut SRERA, singkatan dari Système de Récupération d'Énergie sur la Roue Avant atau sistem pemulihan energi pada roda depan.

Sistem tersebut memungkinkan roda depan menjalankan dua fungsi. Ketika motor berakselerasi, roda depan dapat menerima tenaga dari motor listrik.

Sementara saat pengereman, putaran roda dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang dikembalikan ke baterai.

Pendekatan ini memanfaatkan perpindahan bobot kendaraan ketika melambat. Saat pengendara mengerem, beban motor berpindah ke bagian depan sehingga roda depan menerima tekanan lebih besar.

Menurut tim pengembang, kondisi tersebut membuat roda depan berpotensi menjadi lokasi yang efektif untuk memulihkan energi pengereman.