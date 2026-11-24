CFMOTO 675NK GP Edisi Aspar Racing Dijual Terbatas, Hanya 98 Unit
PONTIANAK POST - CFMOTO menghadirkan edisi khusus 675NK GP dengan tampilan terinspirasi motor balap Aspar Racing Team.
Motor naked kelas menengah ini mengusung kombinasi warna Champion Blue, hitam mengilap, cyan, dan magenta yang identik dengan identitas tim balap tersebut.
Model ini dibuat untuk merayakan kerja sama CFMOTO dengan Aspar Racing Team yang berkompetisi di kejuaraan dunia Moto2 dan Moto3.
Menariknya, meski tampil dengan nuansa motor Grand Prix, CFMOTO 675NK GP tetap mempertahankan spesifikasi mekanis dari model standar.
Media otomotif Ride Apar menyebut untuk pasar Inggris, CFMOTO hanya menyediakan 98 unit.
Harganya dibanderol 5.399 poundsterling atau sekitar Rp113 juta berdasarkan konversi yang digunakan sejumlah media, belum termasuk biaya tambahan.
Livery Aspar Racing terinspirasi motor Moto2 dan Moto3
Daya tarik utama CFMOTO 675NK GP terletak pada tampilan bodinya. Warna Champion Blue menjadi warna dasar, kemudian dipadukan dengan aksen hitam mengilap, cyan, dan magenta.
Grafis tersebut mengambil inspirasi dari motor balap Aspar Racing Team yang berlaga di Moto2 dan Moto3.
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Logo tim juga ditempatkan pada sejumlah bagian bodi untuk mempertegas identitas edisi khusus ini. CFMOTO pertama kali memperlihatkan 675NK GP dalam bentuk konsep pada pameran EICMA 2025.
Setelah mendapat respons positif, perusahaan kemudian menyetujui pengembangannya menjadi model produksi terbatas.