PONTIANAK POST – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan beragam pilihan sepeda motor, inovasi teknologi, dan aktivitas interaktif dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Pameran yang berlangsung pada 20–29 November di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten, tersebut menjadi ajang bagi Honda untuk memperkenalkan produk dan teknologi mobilitas kepada masyarakat.

Berlokasi di Hall 10, booth AHM mengusung tema Terima Kasih Selalu Satu Hati. Berbagai model sepeda motor Honda ditampilkan melalui sejumlah zona, mulai dari Urban, Big Scooter, Fashion, Lifestyle, Explorer, Racing, hingga Electric Vehicle (EV).

Pembagian zona tersebut memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk melihat pilihan sepeda motor sesuai kebutuhan, mulai dari kendaraan untuk mobilitas harian hingga model yang mendukung gaya hidup dan hobi berkendara.

Advertisement Baca Juga: AHM Libatkan 398 Remaja dari 42 Sekolah untuk Bangun Budaya Hidup Sehat di Lingkungan Pendidikan

Salah satu model yang ditampilkan adalah Honda Super Cub C125. Sepeda motor bergaya klasik tersebut mendapat penyegaran melalui tiga pilihan warna baru, yakni Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan, keikutsertaan Honda dalam IMOS 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan pilihan sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Advertisement Menurut dia, sepeda motor Honda telah menjadi bagian dari aktivitas dan perjalanan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Karena itu, perusahaan terus berupaya menghadirkan produk serta teknologi yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Melalui IMOS 2026, kami ingin menghadirkan beragam pilihan sepeda motor Honda untuk menjadi solusi mobilitas produktif sehari-hari penggunanya sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan," ujarnya.

Selain mengembangkan teknologi efisiensi bahan bakar, katanya AHM juga mempersiapkan pengembangan teknologi yang mengakomodasi penggunaan bioetanol serta menghadirkan pilihan sepeda motor listrik.

Tidak hanya memamerkan produk, AHM juga menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif di area pameran. Salah satunya melalui #Cari_Aman Corner yang memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada pengunjung.