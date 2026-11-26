PONTIANAK POST - Teknisi sepeda motor Honda asal Indonesia menorehkan prestasi di ajang Asia & Oceania Honda Motorcycle Technician Skill Contest (AOC) 2026. Mereka meraih satu gelar juara dan dua posisi runner-up dalam kompetisi yang diikuti 39 teknisi dari 10 negara.

Kompetisi tersebut berlangsung pada 17–20 November 2026 di AHM Safety Riding and Training Center (SRTC), Deltamas, Jawa Barat. Indonesia mengirimkan enam teknisi terbaik yang sebelumnya lolos seleksi Astra Honda Technical Skill Contest tingkat nasional.

Pada kategori Commuter 1, Muhammad Ramadhani berhasil meraih juara pertama, sedangkan Eko Purwanto menempati posisi runner-up 1. Keduanya menyelesaikan tantangan teknis menggunakan sepeda motor Honda ADV160.

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Sementara itu, Farid Haryono meraih runner-up 1 pada kategori Commuter 2 setelah menyelesaikan pengujian menggunakan Honda CBR150R.

Ketiga teknisi tersebut bersaing dengan peserta dari sembilan negara lainnya. Mereka harus melewati serangkaian pengujian yang mencakup teori, praktik meja (off-vehicle), dan praktik langsung pada sepeda motor (on-vehicle).

Materi pengujian meliputi perawatan kendaraan (maintenance), penanganan masalah (troubleshooting), serta penyelesaian pekerjaan dengan batas waktu tertentu (time attack). Penilaian dilakukan juri dari Asian Honda untuk mengukur kemampuan teknis, ketepatan analisis, dan kualitas pekerjaan peserta.

Advertisement Muhammad Ramadhani mengaku bangga atas pencapaiannya. Teknisi asal Kalimantan Selatan yang merupakan lulusan SMK Negeri 2 Amuntai, sekolah binaan PT Astra Honda Motor (AHM), itu mengaku tidak menyangka bisa langsung meraih juara pada keikutsertaan pertamanya.

"Alhamdulillah atas pencapaian yang saya dapatkan karena ini merupakan kali pertama saya mengikuti AOC dan hasil ini di luar ekspektasi saya. Saya hanya berusaha fokus saat menjalani kompetisi. Terima kasih untuk keluarga dan juga berbagai pihak yang mendukung saya," ujarnya.

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Farid Haryono, teknisi asal Semarang, Jawa Tengah, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang diraih. Ini merupakan keikutsertaannya yang kedua dalam kompetisi AOC.

"Ini kali kedua saya mengikuti AOC dan saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. Saya bisa membuktikan dan memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih atas pembekalan yang diberikan sehingga saya berkompetisi dengan maksimal," katanya.

General Manager Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM), V.H. Kunsala Krishna mengapresiasi pencapaian para teknisi Indonesia. Menurut dia, prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan dan pengembangan kompetensi teknisi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dia berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para peserta dapat dibagikan kepada teknisi AHASS lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

"Prestasi yang diraih teknisi Indonesia merupakan kebanggaan bagi kami sekaligus hasil dari pembinaan dan pengembangan kompetensi teknisi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh teknisi Honda di Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada konsumen," ujarnya.