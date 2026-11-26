PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat memperkuat hubungan dengan kalangan mahasiswa melalui Gathering Ikatan Organisasi Mahasiswa (IOU) 2026. Kegiatan yang berlangsung di Svaha Ubud Vila tersebut menjadi ajang komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi antara perusahaan dan generasi muda.

Gathering itu dikemas dalam suasana santai. Mahasiswa mendapat kesempatan bertukar pikiran, menyampaikan gagasan, serta mengenal berbagai aktivitas dan program Astra Motor Kalimantan Barat.

Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Chrystian David mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya perusahaan membangun komunikasi yang lebih dekat dengan generasi muda.

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Advertisement Menurut dia, mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi mitra dalam berbagai kegiatan positif. Karena itu, perusahaan ingin membuka ruang komunikasi dan mendengarkan gagasan dari kalangan mahasiswa.

"Kami ingin Astra Motor tidak hanya dikenal melalui produk dan layanan, tetapi juga melalui hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui gathering ini, kami ingin mendengarkan ide, mengenal karakter mahasiswa, serta membuka peluang untuk melakukan berbagai kegiatan positif bersama," ujarnya.

Selain membangun komunikasi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi keselamatan berkendara. Inspektur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat Febri Andrian mengingatkan mahasiswa agar mengutamakan keselamatan di tengah tingginya mobilitas sehari-hari.

Advertisement Dia mengatakan, aktivitas mahasiswa yang cukup padat, mulai dari perjalanan ke kampus hingga kegiatan lainnya, harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Mahasiswa diimbau menggunakan helm berstandar SNI, mematuhi rambu dan aturan lalu lintas, serta tidak mengabaikan keselamatan hanya karena terburu-buru atau ingin tampil keren saat berkendara.