PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat (Asmo Kalbar) mengedukasi siswa SMA Negeri 4 Pontianak tentang keselamatan berkendara. Melalui kegiatan Safety Riding pada Jumat (20/11). Para siswa diperkenalkan dengan metode BA-RE-LA-BA sebagai kebiasaan sederhana untuk memastikan kesiapan sepeda motor sebelum digunakan.

BA-RE-LA-BA merupakan singkatan dari Ban, Rem, Lampu, dan Bahan Bakar. Empat komponen tersebut perlu diperiksa pengendara sebelum memulai perjalanan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan.

Edukasi ini juga mengajak pelajar lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain memeriksa kendaraan, pengendara harus memastikan kondisi fisik siap, menggunakan perlengkapan berkendara sesuai standar, serta memperhatikan situasi lalu lintas.

Advertisement Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Chrystian David mengatakan, edukasi keselamatan berkendara di lingkungan sekolah penting untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap budaya tertib berlalu lintas.

Menurut dia, keselamatan berkendara tidak hanya ditentukan kemampuan mengendarai sepeda motor. Pengendara juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak para pelajar untuk #Cari_aman. Keselamatan berkendara bukan hanya sebatas kemampuan mengendarai sepeda motor, tetapi juga ada tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," ujarnya.

Advertisement Inspektur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat, Febri Andrian mengatakan, pemeriksaan sederhana sebelum berkendara dapat membantu pengendara mengantisipasi risiko di jalan raya.

Dia mengingatkan pengendara agar tidak terburu-buru saat memulai perjalanan. Kondisi tubuh, kelengkapan berkendara, kondisi sepeda motor, dan situasi sekitar harus dipastikan aman.

"Keselamatan harus dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kebiasaan mengabaikan hal-hal kecil justru meningkatkan risiko saat berkendara," jelasnya.