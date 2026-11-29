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PONTIANAK POST - Honda NX500 resmi diluncurkan PT Wahana Makmur Sejati (WMS) dengan harga mencapai Rp230 juta. Motor yang menyasar segmen big bike adventure ini mengandalkan mesin 471 cc, teknologi Honda E-Clutch, serta sejumlah fitur untuk menunjang kenyamanan perjalanan.

"Kami berharap kehadiran Honda NX500 dapat menjadi pilihan baru pecinta motor adventure yang menginginkan performa sekaligus kenyamanan di berbagai perjalanan," kata Kepala Divisi Penjualan PT Wahana Makmur Sejati Olivia Widyasuwita dalam keterangan resmi perusahaan di Jakarta, Minggu (29/11).

Dari sisi dapur pacu, Honda NX500 menggunakan mesin DOHC dua silinder sejajar (parallel twin cylinder) berkapasitas 471 cc, berpendingin cairan, dan dilengkapi sistem bahan bakar PGM-FI.

Advertisement Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 37,1 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 44,7 Nm pada 6.500 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi enam percepatan.

Salah satu fitur yang ditawarkan adalah teknologi Honda E-Clutch. Sistem ini memungkinkan pengendara berpindah gigi tanpa harus selalu mengoperasikan tuas kopling secara manual.

Pengoperasian kopling juga dibantu saat motor mulai berjalan, berpindah gigi, maupun berhenti.

Pada bagian kokpit, NX500 dibekali panel instrumen TFT berwarna berukuran lima inci yang terintegrasi dengan Honda RoadSync. Fitur tersebut mendukung akses navigasi, panggilan telepon, pesan singkat, dan musik melalui ponsel pintar.

Untuk menunjang kenyamanan berkendara, motor ini menggunakan suspensi depan Showa 41 mm SFF-BP Inverted Telescopic Fork dan suspensi belakang Showa Monoshock Pro-Link.

Sistem pengeremannya dilengkapi ABS dua kanal. Sementara itu, ukuran roda depan 19 inci dan belakang 17 inci, dengan tangki bahan bakar berkapasitas 17,7 liter.

Selain menawarkan produk, WMS menyediakan dukungan layanan melalui jaringan Honda Big Wing. Fasilitas tersebut meliputi Premium Lounge, Exclusive Big Bike Corner, Dyno Test, Pickup Service, dan Emergency Road Assistance.

Manager Honda Big Bike PT Wahana Makmur Sejati Chris Salmon mengatakan, layanan purnajual juga mencakup garansi kendaraan selama dua tahun dan empat kali gratis jasa servis hingga 18.000 kilometer atau dua tahun sejak pembelian.