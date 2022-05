Tim Yamaha Racing Indonesia Siap Berlaga di Seri Kedua ARRC 2022 Sepang

JAKARTA – Putaran ke-2 kompetisi Asia Road Racing Championship 2022 (ARRC 2022) siap berlangsung di Sepang International Circuit (SIC), Malaysia pada akhir pekan ini (27-29 Mei 2022).

Tim Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang ambil bagian di kelas Supersport 600 (SS600) dan Asia Production 250 (AP250) siap meraih hasil yang lebih baik dari seri sebelumnya di Buriram, Thailand (25-27 Maret 2022). Bukan sebuah hal yang mustahil bagi keempat rider YRI untuk dapat meraih podium.

Progress set-up motor yang semakin baik menjadi motivasi kuat bagi Galang Hendra Pratama dan M. Faerozi pada kelas SS600 ataupun Aldi Satya Mahendra dan Anggi Setiawan di kategori AP250. Mereka siap berjuang all out untuk dapat bersaing di barisan depan.

Patut dipahami, rookie atau pendatang baru AP250 Aldi Satya Mahendra terbukti mampu finish ke-4 dalam race ke-2 ARRC 2022 Thailand. Proses adaptasi dan set-up motor YZF-R25 berlangsung cepat.

”Perasaan saya untuk menghadapi ARRC Round 2 sangat bersemangat karena sudah 2 tahun saya tidak balapan di Malaysia. Persiapan yang telah dilakukan untuk menghadapi seri ini adalah saya sudah banyak latihan fisik dan motor. Saya juga cukup enjoy untuk menghadapi balapan ini dan target saya pada round 2 ini saya bisa masuk top 5 dan dapat menambah poin,” ucap Aldi Satya Mahendra.

Aldi Satya Mahendra yang juga adik kandung dari Galang Hendra Pratama hampir saja meraih podium karena gap waktu yang sangat tipis dengan finisher 1, 2 dan 3. Pembalap yang masih berusia 15 tahun itu berada di peringkat ke-7 dalam klasemen sementara AP250, sedangkan Anggi Setiawan yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah ada di urutan ke-8.

“ARRC round 2 ini adalah waktu yang dinanti-nantikan karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari seri pertama. Saya juga sudah melakukan banyak latihan untuk menghadapi seri ini. Strategi khusus untuk seri ini adalah saya lebih fokus ke settingan motor agar bisa lebih fleksibel menghadapi tikungan. Karena banyak rolling dengan kecepatan tinggi di Sepang International Circuit. Saya juga berharap dapat memberikan hasil yang terbaik pada seri ini,” ucap Anggi Setiawan.

Di samping itu, Galang Hendra Pratama yang cukup berpengalaman di atas pacuan Yamaha YZF-R6 terus melakukan evaluasi untuk tampil optimal di ARRC 2022 Sepang. Kekurangan yang terjadi sebelumnya, diupayakan untuk dicarikan solusi dan kemudian diuji coba dalam sesi latihan bebas (free practice). Posisi terbaik Galang Hendra adalah ke-6 dalam ARRC 2022 Thailand.

“Saya sangat bersemangat menghadapi ARRC round 2 walaupun pada round 1 hasilnya kurang memuaskan, namun bisa dijadikan pembelajaran untuk melakukan perbaikan di round 2 ini. Persiapan yang telah dilakukan untuk round 2 ini yang utama adalah menjaga kesehatan fisik, mental dan latihan secara rutin, serta simulasi balapan di Sepang International Circuit menggunakan virtual reality dan simulator dari rumah. Saya juga fokus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari round 1 dan harapannya bisa meraih podium. Menurut saya, karakter Sepang International Circuit sangat flowing dan ini merupakan pertama kalinya saya akan balapan di sirkuit tersebut dengan motor 600 cc untuk full track. Sebelumnya saya pernah balapan di sana menggunakan motor 250 cc dan hanya half track. Hal ini menjadi tantangan untuk saya agar dapat beradaptasi dengan cepat dan melakukan yang terbaik saat free practice. Saya tetap rileks, enjoy dan berusaha memberikan yang terbaik Untuk Merah Putih Semakin Di Depan,” ungkap Galang Hendra Pratama.

Penting bagi racer asal Yogyakarta usia 23 tahun ini untuk terus menambah pundi poin. Saat ini Galang berada di posisi ke-7 dalam klasemen sementara SS600, sedangkan team mate nya M. Faerozi ada di urutan ke-13.

“Persiapan sudah saya lakukan menghadapi ARRC round 2, seperti fisik, latihan motor dan komunikasi dengan tim. Strategi khusus agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, saya fokus untuk cepat beradaptasi dengan motor dan sirkuit, karena ini juga tahun ke-2 bagi saya untuk berlaga dengan motor 600 cc, sedangkan di tahun pertama 2020 hanya 1 seri yang berjalan di sirkuit ini. Bagi saya karakter Sepang International Circuit memiliki lebih banyak speed corner dengan kecepatan tinggi. Target saya untuk seri ini harus lebih baik dari seri sebelumnya,” tutur M. Faerozi Tareqotullah.

Masih terbuka lebar upaya dari para pejuang YRI untuk meraih poin secara maksimal, hingga mampu memperbaiki posisi dalam klasemen sementara. Mohon dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar para rider YRI dapat merebut podium, hingga mengibarkan bendera Indonesia.

Adapun jadwal seri kedua ARRC 2022 di Sepang International Circuit, Malaysia sebagai berikut:

Jumat, 27 Mei 2022:

AP250 : FP1 (08.10-08.40 WIB), FP2 (11.00-11.30 WIB) & FP3 (14.30-15.00 WIB)

SS600 : FP1 (08.50-09.20 WIB), FP2 (11.40-12.10 WIB) & FP3 (15.10-15.40 WIB)

Sabtu, 28 Mei 2022:

AP250 : Qualifying (08:10-08:40 WIB) & Race 1 (13:00 WIB)

SS600 : Qualifying (08:50-09:20 WIB) & Race 1 (13:55 WIB)

Minggu, 29 Mei 2022:

AP250 : Warm Up (08:40 – 08:50 WIB) & Race 2 (13:00 WIB)

SS600 : Warm Up (09:00 – 09:15 WIB) & Race 2 (13:55 WIB)

“Untuk Merah Putih Semakin Di Depan! YAMAHA Full Gaspoll! Let’s Shift Up Go Beyond 2022”