Galang Hendra Pratama dan Aldi Satya Mahendra Siap Berkompetisi di Ceko

Balap Dunia WorldSSP300

DUA pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia, Galang Hendra Pratama dan Aldi Satya Mahendra akan mengikuti kompetisi balap dunia WorldSSP300 di sirkuit Most Autodrom Ceko tanggal 28-30 Juli 2023. Duo pembalap itu mendapatkan wild card untuk tampil di ajang bergengsi tersebut.

Menjadi spesial karena mereka adalah dua rider kakak beradik asal Bantul Yogyakarta. Kondisi yang sangat langka atau jarang terjadi untuk pembalap Indonesia di balapan internasional.

Pejuang Semakin Di Depan Galang Hendra Pratama akan mengusung tim Sublime Racing by MS Racing, sedangkan adiknya Aldi Satya Mahendra bersama tim BrCorse.

Galang Hendra Pratama yang berusia 24 tahun sudah matang dalam pengalaman karena sebelumnya pernah berkompetisi di WorldSSP (2020-2021) dan WorldSSP300 (2018-2019).

Catatan pentingnya, bahwa Galang Hendra Pratama pernah meraih podium terbaik atau juara WorldSSP300 di lintasan Most Autodrome Ceko di tahun 2018 saat bersama tim Biblion Yamaha Motoxracing. Ini yang akan menjadi motivasi kuatnya untuk kembali meraih prestasi signifikan.

”Seri Ceko ini saya siap berjuang tampil all out. Dengan pengalaman saya pernah balapan di sirkuit Most Autodrom Ceko, optimis fokus untuk memberikan hasil terbaik, Yamaha Extremely Max Full Gaspoll ! ” ucap Galang Hendra Pratama.

Sedangkan Aldi Satya Mahendra yang berumur 17 tahun adalah rookie atau pendatang baru R3 bLU cRU European Championship 2023 yang prestasinya langsung melejit. Dalam seri Imola Italia, Pejuang Semakin Di Depan yang membawa nama tim Yamaha bLU cRU Racing Indonesia sukses memborong dua podium juara hingga meraih poin sempurna. Saat ini Aldi Satya Mahendra berada di posisi ke-2 klasemen sementara R3 bLU cRU Championship dan berpeluang meraih juara umum dengan perbedaan 16 poin dari pucuk pimpinan standing point.

“Untuk seri Ceko saya harus lebih konsentrasi dan fokus. Karena ini sirkuit baru untuk saya, Semoga di Ceko saya bisa memberikan yang terbaik. Yamaha Semakin Di Depan Full Gaspoll !” ucap Aldi Satya Mahendra.

Tentu saja, bagi Aldi Satya Mahendra menjadi tantangan tersendiri untuk beradaptasi dengan trek Most Autodrome Ceko yang memiliki panjang 4,2 km dan handycap 21 tikungan. Ataupun upaya untuk menemukan set-up terbaik pada pacuannya Yamaha YZF-R3 yang bersilinder 321 cc.

Menyangkut pengalaman, Aldi Satya Mahendra sebelumnya pernah bertarung wildcard WorldSSP300 di Catalunya Spanyol musim 2022 lalu. Saat itu Aldi Satya Mahendra berhasil finish ke-7 dan ke-8 dalam 2 race yang disajikan dan diikuti 32 starter.

Mohon dukungan doa rakyat Indonesia agar Galang Hendra Pratama dan Aldi Satya Mahendra dapat berjuang all out dan mengharumkan nama Indonesia di pentas balap internasional WorldSSP 300 Ceko.

Berikut jadwal WorldSSP300 Ceko 2023 :

Jumat 28 Juli 2023 :

Free Practice 1 (14.45-15.15 WIB)

Free Practice 2 (19.15-19.45 WIB)

Sabtu 29 Juli 2023 :

Superpole (14.45-15.05 WIB).

Race 1 (17.40 WIB)

Minggu 30 Juli 2023 :