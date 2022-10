Apresiasi Konsumen Setia, Mitsubishi FUSO Selenggarakan Truck Campaign 2022 

PONTIANAK – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) bekerja sama dengan PT Gemilang Berlian Indah, Pontianak menyelenggarakan acara FUSO Truck Campaign 2022 dengan mengusung tema “Tangguh Bersama FUSO”, Jumat (28/10) malam.

Dilaksanakanya kegiatan itu sebagai apresiasi mempererat hubungan dengan para konsumen setia Mitsubishi FUSO diseluruh Indonesia.

Truck Campaign merupakan acara khas tahunan yang diadakan Mitsubishi FUSO, sebagai bentuk terima kasih kepada para konsumen yang telah mempercayakan FUSO sebagai mitra bisnis yang mendukung kelancaran bisnis konsumen.

Truck Campaign 2022, diadakan Oktober hingga Desember sebanyak 43 event di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 68 Dealer penyelenggara diseluruh Indonesia.

Manajemen PT. KTB, Mr Kei Kubota, selaku Director of Sales and Marketing, dan manajemen dealer PT. Gemilang Berlian Indah Sjamsiar Achmad Bunjamin, selaku Direktur Utama turut hadir dalam acara ini.

“Terima kasih kepada pelanggan atas penerimaan produk FUSO Euro-4. Mitsubishi FUSO terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang kuat secara terus-menerus, termasuk layanan purna jual terbaik,” ungkapnya.

Untuk ketersediaan suku cadang dengan jaringan dealer terluas untuk kendaraan niaga, fasilitas Truck Center (Bengkel Siaga) 24 jam, dan Mobile Workshop Service.

Mr Kei Kubota, selaku Director of Sales and Marketing PT KTB mengatakan Truck Campaign seperti layaknya pertemuan keluarga Mitsubishi FUSO. Melalui momen ini, bisa bertukar pendapat terkait bisnis, kisah sukses, tantangan dan berbagai suka cita pada malam ini.

Produk tipe Canter dan Fighter X telah bertransformasi menjadi lebih kuat dan akan terus ditingkatkan dengan berbagai pelayanan yang fleksibel untuk mendukung bisnis semua. “Dealer kami, akan selalu memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan konsumen,” ujarnya.

Acara ini diselenggarakan dengan konsep interaktif. Selama acara berlangsung, konsumen sangat antusias, karena Truck Campaign 2022 diadakan secara offline untuk pertama kali dalam 2 tahun terakhir.

Berbagai promo menarik ditawarkan untuk pembelian unit, paket servis, dan suku cadang. Mitsubishi FUSO juga memberikan penghargaan kepada 5 Best Customers, 5 Best Drivers dan Best Caroseri. (iza)