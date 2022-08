30 Negara Antre Kiriman All New Honda BR-V Buatan Indonesia

BEKASI – All New BR-V masih menjadi tulang punggung PT Honda Prospect Motor (HPM), tak hanya laris di Indonesia bahkan permintaan ekspor menjadi point untuk mendongkrak penjualan.

Menurut Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing HPM, kurang lebih 30 negara dari beberapa belahan dunia menginginkan All New Honda BR-V yang hanya diproduksi di Indonesia.

“Kita Indonesia sangat bangga ya All New Honda BR-V ada 30 negara yang berminat, namun saat ini baru 7 negara yang menjadi tujuan ekspor All New BR-V,” kata Yusak Billy, saat membuka acara Pop Park All New BR-V di Mall Summarecon, Bekasi (27/8).

Selain Indonesia All New Honda BR-V yang merupakan buatan Indonesia juga dipasarkan di Jamaika, Barbados, St. Lucia, hingga Trinidad dan Tobago dengan total 1.000 unit. Pihak HPM memasang target 6.000 – 7.000 unit ekspor BR-V tahun ini.

Namun masalah semi konduktor masih menjadi kendala produksi, menurut Billy pihaknya terus memonitoir dan berusaha keras untuk memenuhi permintaan. Sebagai prioritas adalah kebutuhan konsumen lokal.

“Masalah krisis part semi konduktor merupakan masalah global ya, bukan hanya terjadi pada merek Honda saja, merek lain juga mengalaminya,” ujarnya.

Sebanyak 12.000 unit hingga akhir Agustus 2022 sudah dikirim ke konsumen di Indonesia sejak Januari 2022. Mobil yang sengaja di desain dan dirancang yang sesuai untuk keluarga di Indonesia. Mengedepankan kenyamanan, fungsionalitas, dan performa dengan kebutuhan konsumen di Tanah Air.

Salah satu strategi pasar yang dijalin dengan konsumen pihak HPM menggelar program Pop Park All New BR-V di berbagai kota besar di Indonesia. Billy menambahkan program Pop Park All New BR-V lebih difokuskan mengapresiasi konsumen di Indonesia.

“Kami ingin mengapresiasi konsumen dan berbagi kesenangan bersama keluarga, ini sama dengan konsep dari All New BR-V yang memang didesain untuk keluarga di Indonesia. Di setiap kota yang dikunjungi Pop Park All New BR-V menyediakan fasilitas test drive dan juga ada layanan penjualan bila konsumen berminat. Banyak kemudahan yang kita berikan untuk membawa pulang All new BR-V, ” pungkas Billy.

Setelah menggelar acara ini di Kota Bekasi, Honda juga berencana untuk menggelar All New BR-V Pop Park di 5 kota besar di Indonesia dengan menggabungkan test drive, playground dan permainan keluarga, serta berbagai hiburan musik dan kuliner hingga Januari 2023.