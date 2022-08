Ajang Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race Sukses Digelar, Lanjut Ke Seri 2

JAKARTA – Setelah seri perdana digelar di bulan Juni 2022 lalu, ajang Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race berlanjut di akhir pekan, 27-28 Agustus 2022 di Sentul International Circuit, Bogor. Kali ini berlangsung seri ke-2 yang diisi dengan kompetisi balapan dan aktivitas lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Perhelatan akbar One Make Race Yamaha ini diawali dengan victory lap di trek sirkuit yang dilakukan oleh ratusan bikers bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans dari beragam komunitas Yamaha. Dengan penuh kegembiraan dan rasa bangga, mereka mengitari lintasan sirkuit sebagai tanda dimulainya gelaran event ini.

“Setelah seri perdana Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022 sukses digelar pada bulan Juni lalu, kami kembali melanjutkan dengan seri kedua kompetisi One Make Race Yamaha yang menjadi favorit para pecinta racing di Tanah Air. Acara ini dapat berlangsung dengan meriah dan semua pihak yang terlibat dalam ajang ini sangat antusias untuk menikmati balapan maupun aktivitas lainnya. Semangat bLU cRU telah menginspirasi kesuksesan event ini dan dapat merangkul semua kalangan untuk bergembira bersama, sehingga memacu kami juga untuk selalu menyuguhkan beragam agenda yang menarik. Sampai jumpa di putaran berikutnya Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race yang akan hadir dengan penuh keseruan lagi,” ungkap Riyadi Prihantono, Coordinator Manager After Sales & Motor Sport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Untuk semakin memeriahkan Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race kali ini, Yamaha juga memberikan kesempatan test ride All New R15 Connected Series di lintasan sirkuit bagi komunitas. Untuk merasakan pengalaman berkendara motor sport teranyar itu, sebelumnya mereka mendapatkan panduan dari Yamaha Riding Academy (YRA) dan pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia yaitu M.Faerozi Toreqottullah.

Sementara itu, dari arena kompetisi Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race dilombakan berbagai kelas yang diikuti oleh bLU cRU Pro Racer (pembalap profesional Yamaha) dan bLU cRU Private Racer (konsumen atau komunitas Yamaha yang aktif berpartisipasi di dunia racing seperti Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race). Adapun jumlah starter di seri ke-2 ini adalah 120 starter, mengalami peningkatan dibandingkan seri pertama. Mereka mengeluarkan kemampuan terbaik saat balapan dengan motor-motor R Series unggulan Yamaha sehingga pertarungan di lintasan sirkuit sangat kompetitif. Adapun kelas-kelas yang dikompetisikan meliputi:

Up to 1000cc 250cc 155cc Superstock

(R1 & R6) R25 Pro Rider

R25 Super Community Pro Rider

R25 Comm Pro Rider

R25 Comm A

R25 Comm B R15 Pro Rider

R15 Idemitsu Junior Pro

R15 Comm Pro

R15 Comm A

R15 Comm B

R15 Comm B Beginner

Salah seorang member komunitas dari YROI (Yamaha R25 Owners Indonesia) yaitu Muhammad Jalu, yang tampil di kelas R25 Comm B dan berhasil meraih podium pertama di seri 2 Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race ini, mengutarakan antusiasmenya dapat ambil bagian di ajang bergengsi ini.

”Saya sangat mengapresiasi kehadiran Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race, ini adalah event besar dan kami dari komunitas diuntungkan dengan adanya aktivitas yang besar dan tertata rapi, juga diberi kemudahan untuk menjalankan hobi racing. Persiapan saya untuk kompetisi ini berjalan lancar hingga di hari balapan. Saya senang bisa podium pertama di kelas R25 Comm B pada seri ke-2 ini, setelah di seri pertama saya ada di posisi ke-4. Harapan saya bisa podium lagi dan event ini selalu berjalan lancar dan tetap ada tiap tahun,” tutur Muhammad Jalu.

Sedangkan Ikhsan yang memilih ikut mencoba keunggulan All New R15 Connected Series juga mengakui kualitas yang dirasakannya saat mengendarai motor tersebut.

”Ini pertama kali saya ikut bLU cRU riding experience dan kali ini menggunakan All New R15M Connected-ABS. Merupakan pengalaman baru bagi saya dan bagi komunitas telah menjadi agenda aktivitas yang bermanfaat untuk merasakan pengalaman berkendara motor sport unggulan Yamaha ini. Tarikan All New R15M Connected-ABS responsif, Quick Shifter juga sangat membantu saat berakselerasi di sirkuit karena tidak perlu menekan tuas kopling sehingga perpindahan gigi ke atas lebih cepat, lalu TCS (Traction Control System) menjaga ban belakang agar tidak selip. Model moge look juga sangat eye catching. Setelah mencoba motor ini, sangat rekomen untuk dimiliki oleh para penggemar motor sport,” papar Ikhsan dari komunitas YARRCI (Yamaha R25 Riders Club Indonesia), yang ambil bagian dalam bLU cRU riding experience kali ini.

Sementara itu, dalam rangkaian acara seri ke-2 Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race ini juga diadakan aktivitas lainnya seperti exhibition yang menampilkan display produk-produk unggulan Yamaha, booth pameran para sponsor yang mendukung terlaksananya event ini dan panggung hiburan musik. Para pengunjung dapat melihatnya di sisi barat tribun utama Sentul International Circuit. Selain itu, ratusan pelajar SMK binaan Yamaha juga meramaikan event ini dimana mereka menyaksikan langsung keseruan balapan di beragam kelas seri ke-2 Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race ini, lalu melakukan paddock tour, fun games serta ambil bagian dalam skill contest.

Ajang Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race selalu dinantikan dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pecinta bLU cRU. Momen ini kembali bisa dinikmati pada putaran ketiga yang akan hadir dengan keseruan di lintasan balap maupun experience lainnya di luar trek sirkuit. (*/r)