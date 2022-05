Komunitas Yamaha Jajal All New R15 Connected, Moge Look Memacu Adrenalin

JAKARTA – All New R15 Connected Series semakin digemari para pecinta motor sport fairing di Tanah Air. Tidak hanya konsumen saja, dari kalangan komunitas Yamaha Riders Federation Indonesia (YRFI) juga menyambut antusias kehadiran motor generasi terbaru R Series yang diluncurkan ahir tahun 2021 lalu itu.

Dalam sejumlah aktivitas yang diadakan Yamaha dengan menghadirkan All New R15 Connected Series turut melibatkan member YRFI untuk mendapatkan pengalaman berkendara baru merasakan keunggulan motor tersebut. Yang sudah dilakukan misalnya test ride All New R15 Connected Series di event “The 1st Official bLU cRu Experience in Indonesia” di Sentul International Circuit, bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika”, lalu pada acara Community Gathering berbagai klub motor Yamaha pada bulan Ramadhan lalu di Jakarta.

Di aktivitas Community Gathering, member YRFI berkesempatan melakukan rolling city dengan All New R15M Connected-ABS juga mengikuti agenda lainnya yaitu penjelasan product knowledge motor Yamaha dan coaching clinic safety riding oleh tim Yamaha Riding Academy (YRA). Menjajal All New R15M Connected-ABS di jalan raya memberikan experience untuk makin mengeksplorasi keunggulan motor itu. Seperti yang dirasakan Anto Joe dan Fajar Eko, anggota YRFI yang ambil bagian dalam kegiatan itu sekaligus tes berkendara All New R15M Connected-ABS.

”Setelah mencoba All New R15 Connected Series di sirkuit, saya merasakan dengan nyata kelebihan motor ini. Dibuat penasaran juga jika riding di jalanan, lalu saya ikut berkendara varian All New R15M Connected-ABS saat Community Gathering bersama member YRFI lainnya. Kebetulan saat gathering hujan turun sehingga jalan licin tapi tidak terasa karena motor ini punya TCS (Traction Control System) yang mengurangi resiko ban belakang selip. Fitur Quick Shifter juga sangat membantu untuk proses perpindahan gigi lebih cepat karena tidak usah menarik tuas kopling saat menaikkan gigi. Selain itu, Assist & Slipper clutch membuat berkendara makin asyik dimana Assist clutch membuat pengoperasian kopling jadi lebih ringan sangat bermanfaat ketika macet, dan Slipper clutch meminimalisir engine break saat deselerasi,” beber Anto Joe, member YRFI yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

Sedangkan bagi Fajar Eko, ini pertama kali baginya menggeber motor All New R15M Connected-ABS. Apalagi sebagai pengguna motor matik dalam keseharian, bisa mencoba motor sport teranyar Yamaha ini memberikan pengalaman berbeda.

”Sehari-hari saya pakai Lexi, dan bisa riding All New R15M Connected-ABS saya rasakan seperti naik moge. Tampilan motor ini sangar, sporty banget, adrenalin sangat terpacu ketika berkendara. Posisi riding nyaman, bagi saya rasanya kayak balapan. Manfaat fitur-fiturnya turut membantu, dan saya juga coba pakai Y-Connect untuk koneksi dengan smartphone yang menampilkan notifikasi pesan atau telepon,” papar Fajar Eko.

Anto Joe dan Fajar Eko sepakat menyebutkan ketika berkendara di jalanan jadi pusat perhatian, banyak orang yang bertanya mengira motor ini moge. Anto Joe bahkan mengungkapkan dia juga membagi pengalaman menyenangkan mengendarai All New R15 Connected Series kepada teman-teman terdekatnya. Hasilnya dua orang temannya melakukan pembelian tipe tertinggi motor itu karena tertarik dengan beragam fitur dan teknologi canggih. All New R15 Connected Series terbukti jadi motor sport fairing pilihan yang diburu konsumen saat ini. (*/r)