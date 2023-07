AHM Ajak Modifikator Unjuk Gigi di HMC 2023

JAKARTA – Gelaran modifikator akbar dari PT Astra Honda Motor (AHM), Honda Modif Contest (HMC) 2023 kembali digelar untuk mewadahi kreativitas ide para modifikator sepeda motor di Tanah Air.

Perhelatan bergengsi untuk para pecinta modifikasi sepeda motor Honda ini akan diselenggarakan di 6 kota besar dan mengajak lebih dari 1.000 modifikator berbakat dari seluruh Indonesia.



Pada putaran tahun ini, HMC melombakan 9 kelas utama, yaitu All stock & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, serta juga dibuka kategori Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/ decals, Racing Style, serta Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006.

Semakin menarik, dibuka juga kelas Free for All (FFA) yang bergengsi untuk semua kategori skutik, cub, dan sport Honda dari semua tahun produksi.

Selain 9 kelas utama, terdapat pula kategori special achievement yang terdiri dari 5 kategori yaitu Best Fashion, Best Matic Besar, Best Xplorer, Best Fun Community Competition, serta Best Media Pick.

Keseruan seluruh kelas pada HMC 2023 ini akan mengakomodir hobi para pecinta modifikasi untuk kegiatan harian hingga modifikasi yang lebih kompleks di Pekanbaru, Solo, Denpasar, Samarinda, Makassar, dan juga Malang.

Para pemenang dari 9 kelas utama di masing-masing daerah akan bertemu dan beradu kreativitas di kontes final HMC untuk memperebutkan kesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project.

HMC menjadi ajang modifikasi terstruktur dan dinantikan para modifikator, menggunakan sepeda motor Honda dengan pendampingan khusus dari mentor-mentor terbaik di Indonesia untuk mempertajam kompetensi dan pengalaman modifikasi yang mereka miliki.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan HMC digelar spesial sebagai wadah kreasi para pengguna sepeda motor Honda, sekaligus memberikan inspirasi modifikasi sesuai dengan gaya hidup yang dimiliki oleh pengguna sepeda motor yang beragam.

”Kami mengundang para modifikator berbakat Tanah Air untuk mengekspresikan kreativitas di atas sepeda motor Honda sesuai mimpi mereka. Kami yakin HMC dapat menyuguhkan banyak karya modifikasi inspiratif yang tetap berpegang pada sisi keamanan dan kenyamanan berkendara,” ujar Andy.

Penentuan pemenang di keseluruhan HMC akan melibatkan juri-juri kompeten yang berpengalaman di bidang modifikasi. Mereka adalah para profesional builder yang sudah lama aktif menggeluti dunia modifikasi di Tanah Air. (ars/r)