Yamaha Berikan Pengalaman Berkendara All New R15 Connected Series

PONTIANAK – Daya tarik motor sport unggulan Yamaha yakni All New R15 Connected Series terus memikat publik Tanah Air. Untuk memenuhi kebutuhan mereka yang ingin merasakan pengalaman berkendara motor tersebut, Yamaha menyediakan wadah dalam aktivitas bLU cRU school & circuit riding experience yang kerap diadakan.

Kegiatan bLU cRU on road dan off road riding experience telah dilaksanakan Yamaha dengan rutin sejak peluncuran bLU cRU Indonesia pada Desember 2021 lalu. Terus berlanjut hingga di tahun ini, aktivitas tersebut telah digemari oleh para bikers Yamaha yang selalu menantikan guna memperoleh beragam manfaat dari keikutsertaan dalam keseruan bLU cRU riding experience tersebut.

Di akhir bulan ini tepatnya Selasa 30 Agustus 2022, kegiatan itu kembali digelar di Sentul International Circuit, Bogor, yang melibatkan konsumen dan komunitas Yamaha. Minat besar ditunjukkan para peserta yang masih dibuat penasaran dengan keunggulan All New R15 Connected Series yang memiliki berbagai fitur dan teknologi modern. Momen istimewa ini dipenuhi semangat bLU cRU untuk semakin Enjoy, Skill Up, Connect dalam aktivitas ini. Para peserta Enjoy berkendara dengan All New R15 Connected Series yang merupakan motor generasi terbaru R Series.

Di samping itu juga Skill Up berkendara kian bertambah karena mendapatkan ilmu riding yang tepat dari tim Yamaha Riding Academy (YRA). Asyiknya lagi dapat Connect dengan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans lainnya yang juga merupakan pengguna motor Yamaha.

Kesempatan kali ini mereka manfaatkan dengan sebaiknya untuk mengeksplorasi kelebihan All New R15 Connected Series. Untuk itu arahan dari Yamaha Riding Academy (YRA) diterapkan sehingga lebih maksimal saat berkendara di sirkuit. Bagi para peserta yang ambil bagian kali ini baik itu pengguna R15 Series maupun matik Yamaha, menggeber All New R15 Connected Series memberikan pengalaman berbeda baik itu dari riding position maupun penggunaan fitur-fitur unggulan motor itu.

Pengalaman berharga diperoleh karena didampingi oleh tim Yamaha Riding Academy (YRA) yang memberikan penjelasan mengenai cara berkendara di sirkuit Sentul dan membagikan pengetahuan menjajal motor Yamaha di trek sirkuit. Tim YRA mengulas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pengendara diantaranya layout sirkuit, persiapan fisik, kelengkapan safety gear dan teknik berkendara yang benar seperti posisi berkendara saat di trek lurus maupun tikungan, cara pengereman motor, serta mengenal karakter dan keunggulan motor agar dapat dimanfaatkan dengan baik di sirkuit.

”Kami kembali mengadakan aktivitas bLU cRU school & circuit riding experience yang memberikan wadah bagi konsumen dan komunitas untuk merasakan keunggulan All New R15 Connected Series. Banyak manfaat yang mereka dapatkan baik itu dari coaching clinic yang diberikan oleh tim Yamaha Riding Academy untuk meningkatkan teknik berkendara, serta merasakan manfaat fitur-fitur All New R15 Connected Series. Selain itu, terkoneksi dengan biker Yamaha lainnya yang juga merupakan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans. Ini memberikan pengalaman tak terlupakan bagi mereka,” ungkap Sudrajat Jonathans, Chief Yamaha DDS Bogor.

Sedangkan Aditya Wibowo dari komunitas R15 V3 Indonesia, salah seorang peserta kegiatan bLU cRU school & circuit riding experience ini, mengutarakan dirinya beruntung bisa mengikuti keseruan aktivitas yang diadakan Yamaha ini.

”Saya senang bisa menjalani aktivitas bLU cRU school & circuit riding experience ini karena bisa belajar mengenai pengenalan sirkuit, bagaimana racing line yang baik, pengereman dan lainnya. Saya juga mencoba produk baru All New R15M Connected-ABS, dan kagum dengan kelebihan motor ini yang memiliki performa unggulan banget dengan teknologi VVA (Variable Valve Actuation) yang membuat tenaga merata di setiap putaran mesin, bisa merasakan manfaat Quick Shifter yang memudahkan saat perpindahan gigi ke atas tanpa menarik tuas kopling, jadi ikut membantu menjaga power dan kecepatan. Fitur TCS (Traction Control System) juga mendukung ketika keluar dari tikungan agar ban tidak selip saat berakselerasi. Tampilan moge look motor ini juga keren banget, jadi lebih percaya diri ketika riding di trek sirkuit,” beber Aditya Wibowo. (*/r)