Bukan Soal Nyali! Dokter Claudio Costa Ungkap Alasan Jorge Martín Sulit Kembali di MotoGP Malaysia

PONTIANAK POST - Harapan melihat Jorge Martín kembali menggeber motor di MotoGP Malaysia menghadapi tantangan besar.

Dokter senior Claudio Costa menilai pembalap Aprilia itu hampir mustahil tampil di Sirkuit Sepang setelah mengalami patah tulang radius distal pada pergelangan tangan kanannya dalam kecelakaan Sprint di Phillip Island, Australia.

Costa memperkirakan peluang Martín akan lebih terbuka pada seri Qatar, yang dijadwalkan berlangsung setelah balapan Malaysia.

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Namun, kesempatan tersebut bukan jaminan pembalap asal Spanyol itu bisa kembali ke lintasan. Kondisi cedera dan perkembangan pemulihannya tetap menjadi faktor penentu.

“Di Malaysia mustahil, tetapi di Qatar mungkin,” kata Costa seperti dikutip dari GPOne.

Advertisement Ia menilai lokasi cedera menjadi persoalan utama karena pergelangan tangan kanan berperan penting dalam mengendalikan gas dan rem depan motor MotoGP.

Costa mengaku prihatin atas cedera yang dialami Martín. Menurutnya, situasi bisa berbeda apabila patah tulang terjadi pada pergelangan tangan kiri. Ia merujuk pengalamannya mendampingi pembalap yang tetap berlaga setelah mengalami cedera serupa, termasuk juara dunia Kevin Schwantz.

Pada 1994, Schwantz mengalami patah tulang pergelangan tangan kiri saat latihan Grand Prix Belanda di Assen. Dengan bantuan penyangga khusus dan penyesuaian pada pegangan motor, pembalap Amerika Serikat itu kemudian mampu memenangi Grand Prix Inggris di Donington, meski masih merasakan dampak cedera.

Pengalaman tersebut menjadi dasar Costa menjelaskan mengapa cedera Martín dinilai lebih rumit. Tangan kanan pembalap digunakan untuk mengatur bukaan gas sekaligus mengoperasikan rem depan.

Dua fungsi itu sangat penting ketika mengendalikan motor berkecepatan tinggi, terutama saat pengereman keras dan memasuki tikungan.