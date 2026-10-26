MotoGP Qatar Terancam Batal, Carlos Ezpeleta Datangi Doha di Tengah Kekhawatiran Keamanan

PONTIANAK POST - Penyelenggaraan Grand Prix MotoGP Qatar 2026 masih dibayangi ketidakpastian.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan di kawasan Timur Tengah dan peringatan perjalanan dari sejumlah pemerintah Eropa, Carlos Ezpeleta dijadwalkan terbang ke Doha pada Rabu untuk mencari kepastian serta jaminan penyelenggaraan balapan di Sirkuit Lusail.

MotoGP masih berupaya mempertahankan seri Qatar dalam kalender musim ini.

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Namun, persoalannya bukan hanya kesiapan sirkuit, melainkan keselamatan pembalap, kru, pemasok, jurnalis, dan seluruh personel yang harus melakukan perjalanan ke kawasan tersebut.

Situasi ini menempatkan penyelenggara di antara kepentingan kompetisi dan kewajiban melindungi seluruh orang yang terlibat.

Advertisement Manajemen tim Aprilia Racing dan Ducati menyatakan akan mengikuti penilaian penyelenggara mengenai keamanan.

“Jika mereka mengatakan aman, kami akan berangkat. Jika tidak, kami tidak akan berangkat,” demikian pernyataan resmi CEO Aprilia Racing Massimo Rivola dan manajer tim Ducati, Davide Tardozzi.

Keraguan terhadap balapan di Lusail muncul ketika sejumlah pemerintah Eropa mengingatkan warganya agar menghindari perjalanan yang tidak mendesak ke kawasan tersebut.

Spanyol merekomendasikan penundaan perjalanan hingga pemberitahuan lebih lanjut, sementara Jerman mengambil sikap serupa.

Prancis juga mengingatkan adanya kendala dalam memberikan bantuan konsuler apabila terjadi keadaan darurat.