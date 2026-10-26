Marco Bezzecchi Bongkar Rapat Rahasia Rider, Mayoritas Kompak Tolak Balapan di MotoGP Qatar

PONTIANAK POST - Rencana penyelenggaraan MotoGP Qatar pada 6–8 November 2026 memicu perpecahan di kalangan pembalap.

Di tengah kekhawatiran keamanan kawasan Timur Tengah, para rider dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di Phillip Island, Australia, untuk membahas apakah mereka bersedia tampil di Sirkuit Lusail.

Hasil pemungutan suara yang dilaporkan media The Race menyebut sekitar dua pertiga peserta menolak balapan digelar dalam situasi tersebut.

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Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, mengonfirmasi adanya pertemuan itu kepada wartawan.

Ia menyebut diskusi berlangsung positif karena para pembalap dapat menyampaikan pandangan masing-masing secara dewasa, meskipun tidak semua sepakat.

Advertisement Namun, ia tidak mengungkapkan secara terbuka detail pembahasan maupun hasil voting yang disebut-sebut berlangsung dalam pertemuan tersebut.

Persoalan Qatar juga menghidupkan kembali wacana pembentukan serikat atau asosiasi pembalap MotoGP.

Sejumlah rider menilai mereka membutuhkan perwakilan yang lebih kuat untuk menyuarakan kepentingan bersama, terutama terkait keselamatan dan keputusan penting yang berdampak langsung terhadap karier mereka.

Bezzecchi mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para rider untuk berbicara tanpa saling menyerang.

“Saya pikir mustahil membuat semua orang sepakat. Namun, menurut saya, pertemuan itu sangat positif karena kami semua cukup dewasa untuk menyampaikan pendapat tanpa saling menjatuhkan,” kata Bezzecchi seperti dikutip RideApart.