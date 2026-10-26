Fermin Aldeguer Absen Lagi di MotoGP Malaysia, Iker Lecuona Kembali Dipercaya Ducati Jadi Pengganti

PONTIANAK POST - Pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, dipastikan absen pada MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, 30 Oktober–1 November.

Ia belum pulih dari patah tulang di pangkal metakarpal pertama tangan kanan yang dialaminya setelah terjatuh pada Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Menurut laporan GPone, Gresini Racing kembali menunjuk Iker Lecuona untuk menggantikan pembalap asal Spanyol tersebut.

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Keputusan ini membuat Lecuona kembali mengendarai Ducati Desmosedici milik Gresini setelah tampil pada seri Australia di Phillip Island.

Absennya Aldeguer di Sepang menjadi kelanjutan dari musim yang berat akibat cedera.

Advertisement Pembalap muda itu sebelumnya juga harus menjalani pemulihan setelah mengalami patah tulang paha saat pramusim dan cedera tulang belakang pada seri Assen. Cedera tangan di Mandalika kembali memaksanya menepi dari persaingan.

Gresini mengonfirmasi Aldeguer belum cukup bugar untuk kembali membalap di Malaysia.

Meski proses pemulihannya terus berjalan, waktu yang tersedia belum memadai untuk memastikan ia dapat kembali berkompetisi dengan aman.

Cedera terbaru itu terjadi setelah Aldeguer terjatuh pada awal balapan MotoGP Indonesia.

Ia kemudian menjalani operasi di Barcelona untuk menangani patah tulang pada tangan kanannya.