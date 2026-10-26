Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otosport

Fermin Aldeguer Absen Lagi di MotoGP Malaysia, Iker Lecuona Kembali Dipercaya Ducati Jadi Pengganti

B
Budi Miank
Iker Lecuona dipastikan kembali ke MotoGP bersama Gresini Racing pada Grand Prix Hungaria 2026. (INSTAGRAM/@ikerlecuona_27)
Iker Lecuona kembali dipercaya Gresini Racing menggantikan Fermin Aldeguer yang belum pulih dari cedera tangan. (INSTAGRAM/@ikerlecuona_27)


Advertisement

PONTIANAK POST - Pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, dipastikan absen pada MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, 30 Oktober–1 November. 

Ia belum pulih dari patah tulang di pangkal metakarpal pertama tangan kanan yang dialaminya setelah terjatuh pada Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Menurut laporan GPone, Gresini Racing kembali menunjuk Iker Lecuona untuk menggantikan pembalap asal Spanyol tersebut. 

Advertisement

Baca Juga: Marco Bezzecchi Bongkar Rapat Rahasia Rider, Mayoritas Kompak Tolak Balapan di MotoGP Qatar

Keputusan ini membuat Lecuona kembali mengendarai Ducati Desmosedici milik Gresini setelah tampil pada seri Australia di Phillip Island.

Absennya Aldeguer di Sepang menjadi kelanjutan dari musim yang berat akibat cedera. 

Advertisement

Pembalap muda itu sebelumnya juga harus menjalani pemulihan setelah mengalami patah tulang paha saat pramusim dan cedera tulang belakang pada seri Assen. Cedera tangan di Mandalika kembali memaksanya menepi dari persaingan.

Gresini mengonfirmasi Aldeguer belum cukup bugar untuk kembali membalap di Malaysia. 

Baca Juga: MotoGP Qatar Terancam Batal, Carlos Ezpeleta Datangi Doha di Tengah Kekhawatiran Keamanan

Meski proses pemulihannya terus berjalan, waktu yang tersedia belum memadai untuk memastikan ia dapat kembali berkompetisi dengan aman.

Cedera terbaru itu terjadi setelah Aldeguer terjatuh pada awal balapan MotoGP Indonesia. 

Ia kemudian menjalani operasi di Barcelona untuk menangani patah tulang pada tangan kanannya.

Advertisement
Editor : Budi Miank
Bagikan:

Artikel Terkait

Pernah Menang Telak di MotoGP Mandalika, Fermin Aldeguer Kini Tak Yakin Bisa Ulangi Hasil Manis

Pernah Menang Telak di MotoGP Mandalika, Fermin Aldeguer Kini Tak Yakin Bisa Ulangi Hasil Manis

Fermin Aldeguer akui kondisinya berbeda menjelang MotoGP Mandalika 2026 setelah cedera dan kesulitan menemukan performa terbaik musim ini.

Luca Marini Peringatkan Rival MotoGP, Empat Pembalap Aprilia Bisa Jadi Ancaman di Mandalika

Luca Marini Peringatkan Rival MotoGP, Empat Pembalap Aprilia Bisa Jadi Ancaman di Mandalika

Aprilia disebut sebagai favorit MotoGP Mandalika 2026 setelah tampil kuat musim lalu. Pedro Acosta menilai empat pembalapnya berbahaya.

Honda Panggil Aleix Espargaro ke MotoGP Indonesia, Sang Pembalap Sebut Ini Kesempatan Kedua

Honda Panggil Aleix Espargaro ke MotoGP Indonesia, Sang Pembalap Sebut Ini Kesempatan Kedua

Aleix Espargaro kembali balapan di MotoGP Mandalika setelah enam bulan memulihkan diri dari cedera serius pada empat ruas tulang belakang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer