Klasemen MotoGP 2026 Terbaru: Marc Marquez di Ambang Gelar Juara Dunia, Jorge Martin Bisa Mengejar?

PONTIANAK POST – Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin mendekati garis akhir. Marc Marquez berada di posisi terdepan setelah tampil impresif pada MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, 1 November 2026.

Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut kini memiliki peluang besar untuk mengunci gelar juara dunia kedelapannya di kelas premier.

Mengacu pada klasemen resmi MotoGP setelah seri Malaysia, Marc Marquez mengoleksi 399 poin.

Advertisement Ia unggul 44 poin dari Jorge Martin yang menempati posisi kedua dengan 355 poin. Sementara itu, Marco Bezzecchi berada di peringkat ketiga dengan raihan 332 poin.

Marc Marquez Makin Nyaman di Puncak Klasemen

Advertisement Kemenangan di Malaysia menjadi tambahan penting bagi Marc Marquez. Pembalap bernomor 93 tersebut berhasil mengamankan kemenangan ketujuh sepanjang musim 2026.

Dalam balapan di Sepang, Marc finis pertama dengan keunggulan sekitar 4,1 detik atas Pedro Acosta. Alex Marquez melengkapi podium di posisi ketiga.

Hasil tersebut membuat Marc semakin dekat dengan gelar juara dunia. Menurut laporan resmi MotoGP, ia berpeluang mengunci gelar di Qatar jika mampu mengungguli perolehan poin Jorge Martin sebanyak 30 poin dan Marco Bezzecchi sebanyak delapan poin pada akhir pekan tersebut.

Jorge Martin dan Bezzecchi Belum Menyerah

Meski tertinggal cukup jauh, Jorge Martin masih memiliki peluang matematis untuk mengejar Marc. Pembalap Aprilia Racing itu mengumpulkan 355 poin dan berusaha memaksimalkan tiga seri tersisa.

Marco Bezzecchi juga belum kehilangan harapan. Dengan koleksi 332 poin, pembalap Italia tersebut masih berpeluang memberikan tekanan kepada Marc.

Menariknya, Marc langsung menunjukkan kecepatan menjanjikan pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Qatar, Jumat (6/11/2026).