Marc Marquez Selangkah Lagi Juara Dunia MotoGP 2026, Drama Sprint Qatar Bikin Persaingan Memanas

PONTIANAK POST – Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team itu memenangi Sprint Race MotoGP Qatar di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026).

Dalam balapan tersebut diwarnai dengan bendera merah, insiden kecelakaan, dan duel sengit hingga lap terakhir.

Kemenangannya membuat Marquez mengantongi 411 poin. Ia kini unggul 49 angka atas Jorge Martin yang menjadi pesaing terdekatnya.

Advertisement Dengan situasi tersebut, Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia pada balapan utama, Minggu (8/11/2026).

Bendera Merah dan Insiden Bagnaia Warnai Sprint Qatar

Advertisement Melansir MotoGP, Sprint Qatar berlangsung dramatis sejak awal. Balapan pertama hanya berjalan dua lap sebelum dihentikan menggunakan bendera merah.

Insiden terjadi di Tikungan 16 ketika Fermin Aldeguer berusaha menyalip Pedro Acosta. Manuver tersebut justru membuat motor Aldeguer mengenai bagian belakang motor Francesco Bagnaia hingga pembalap Ducati itu terjatuh.

Bagnaia yang masih dalam kondisi sadar kemudian dibawa ke pusat medis untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, Aldeguer dijatuhi hukuman Double Long Lap Penalty.

Balapan kemudian dimulai ulang dengan jarak yang dipangkas menjadi 10 lap. Marc Marquez memanfaatkan start dengan baik untuk merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi.

Bezzecchi Terjatuh, Martin Bangkit dari Posisi Ke-11

Drama berikutnya terjadi pada Lap 4. Bezzecchi mencoba mengambil celah di sisi dalam Tikungan 1 ketika Marquez melakukan pengereman terlambat.

Kedua pembalap bersenggolan dan Bezzecchi terjatuh, sedangkan Marquez berhasil mempertahankan kendali motornya.