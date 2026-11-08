Francesco Bagnaia Patah Tulang Kaki, Ducati Kehilangan Pecco di MotoGP Qatar

PONTIANAK POST – Kabar buruk datang dari kubu Ducati Lenovo Team. Francesco Bagnaia dipastikan tidak dapat mengikuti balapan utama MotoGP Qatar 2026.

Ia mengalami dua patah tulang pada kaki kanannya akibat kecelakaan mengerikan dalam Sprint Race di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026).

Cedera tersebut mengakhiri lebih cepat kiprah pembalap asal Italia itu pada akhir pekan GP Qatar.

Advertisement Padahal, Bagnaia sebelumnya memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan setelah menjalani sesi kualifikasi yang cukup menjanjikan.

MotoGP melalui laporan resminya pada Sabtu mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan medis awal menemukan dua patah tulang pada bagian metatarsal keempat dan kelima kaki kanan Bagnaia.

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Insiden bermula ketika Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing MotoGP kehilangan kendali saat berusaha melakukan manuver di Tikungan 16. Motor Aldeguer kemudian menghantam bagian belakang Ducati milik Bagnaia.

Benturan keras membuat pembalap bernomor 63 itu terlempar ke udara sebelum jatuh ke lintasan.

Insiden tersebut memaksa pengawas balapan mengibarkan bendera merah untuk menghentikan Sprint.

Bagnaia kemudian dievakuasi menggunakan tandu dan dibawa ke pusat medis Sirkuit Internasional Lusail untuk menjalani pemeriksaan.

MotoGP menyebut Bagnaia bukan pihak yang bersalah dalam insiden tersebut. Aldeguer menjadi pembalap yang melakukan kontak dengan bagian belakang motornya.