Jadwal MotoGP Qatar 2026: Balapan Utama Digelar Minggu Malam, Simak Jam Tayang di Indonesia

PONTIANAK POST- Persaingan MotoGP 2026 memasuki tiga seri terakhir. Grand Prix Qatar menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian penutup musim yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Doha, Minggu (8/11/2026).

Penonton dapat mengikuti jalannya balapan melalui siaran langsung RTL Today dan RTL Play.

Mengutip jadwal yang dirilis RTL Today, siaran dimulai pukul 13.45 waktu Luksemburg atau 19.45 WIB.

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Rangkaian balapan pada Minggu dijadwalkan berlangsung dalam tiga kelas. Moto3 memulai persaingan pukul 14.00 waktu Luksemburg atau 20.00 WIB. Berikutnya, kelas Moto2 dijadwalkan pada pukul 15.15 waktu setempat atau 21.15 WIB.

Sementara balapan utama MotoGP dimulai pukul 17.00 waktu Luksemburg, setara dengan 23.00 WIB.

Advertisement Seluruh rangkaian berlangsung di Sirkuit Lusail yang menjadi tuan rumah Grand Prix Qatar.

MotoGP Qatar menjadi bagian dari tiga seri terakhir kalender musim 2026.

Setelah balapan di Qatar, para pembalap akan melanjutkan persaingan ke Grand Prix Portugal pada 15 November, kemudian Grand Prix Valencia pada 22 November.

Bagi para penggemar, tiga seri penutup ini menjadi kesempatan menyaksikan persaingan para pembalap sebelum musim 2026 berakhir.

Qatar menjadi salah satu panggung penting dalam menentukan hasil akhir kompetisi tahun ini.