Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otosport

Marc Marquez Menangi Sprint MotoGP Qatar, Bezzecchi Terjatuh Usai Insiden di Tikungan Pertama Lusail

B
Penulis: Budi Miank
Marc Marquez merayakan kemenangan Sprint MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail setelah melewati persaingan sengit.(INSTAGRAM/@motogp)
Marc Marquez merayakan kemenangan Sprint MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail setelah melewati persaingan sengit.(INSTAGRAM/@motogp)


Advertisement

PONTIANAK POST – Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint MotoGP Qatar 2026 setelah melewati balapan penuh insiden di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026). 

Pembalap Ducati Lenovo itu mengamankan kemenangan ke-25 sepanjang kariernya di ajang Sprint, sekaligus memperlebar keunggulan dalam klasemen sementara kejuaraan dunia.

Marquez finis pertama dengan catatan waktu 18 menit 46,450 detik. Fabio Di Giannantonio menyusul di posisi kedua dengan selisih 0,862 detik, sedangkan Jorge Martin melengkapi podium setelah finis 1,519 detik di belakang sang pemenang.

Advertisement

Baca Juga: Jadwal MotoGP Qatar 2026: Balapan Utama Digelar Minggu Malam, Simak Jam Tayang di Indonesia

Balapan yang semula dijadwalkan berlangsung 11 lap harus dihentikan dengan bendera merah pada lap kedua. 

Insiden bermula ketika Fermin Aldeguer kehilangan kendali saat mencoba menyalip Pedro Acosta di Tikungan 16. 
Motornya kemudian menghantam bagian belakang Ducati milik Francesco Bagnaia hingga pembalap Italia tersebut terjatuh keras.

Advertisement

Akibat kecelakaan itu, Bagnaia mengalami patah tulang metatarsal keempat dan kelima pada kaki kanannya. 

Ia dipastikan tidak dapat mengikuti balapan utama pada Minggu (8/11/2026) dan akan kembali ke Italia untuk menjalani operasi.

Baca Juga: Francesco Bagnaia Patah Tulang Kaki, Ducati Kehilangan Pecco di MotoGP Qatar

Setelah jeda, balapan dilanjutkan melalui prosedur start ulang dengan jarak dipangkas menjadi 10 lap. 

Marquez berhasil mengambil posisi terdepan, sementara persaingan semakin ketat setelah Marco Bezzecchi terlibat insiden dengan pembalap Ducati tersebut di Tikungan 1 pada lap keempat.

Keduanya bersenggolan ketika mengambil jalur berbeda. Marquez berhasil mempertahankan kendali motornya, sedangkan Bezzecchi terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. 

Advertisement
Editor : Budi Miank
Bagikan:

Artikel Terkait

Bukan Soal Nyali! Dokter Claudio Costa Ungkap Alasan Jorge Martín Sulit Kembali di MotoGP Malaysia

Bukan Soal Nyali! Dokter Claudio Costa Ungkap Alasan Jorge Martín Sulit Kembali di MotoGP Malaysia

Dokter Claudio Costa menilai Jorge Martín hampir mustahil tampil di MotoGP Malaysia akibat cedera pergelangan tangan kanan.

KTM Siapkan Langkah Besar Hadapi MotoGP 2027 Lewat Pengembangan Proyek Motor Baru

KTM Siapkan Langkah Besar Hadapi MotoGP 2027 Lewat Pengembangan Proyek Motor Baru

KTM alihkan fokus pengembangan ke proyek motor balap baru untuk MotoGP 2027 demi menyesuaikan perubahan regulasi teknis.

Apresiasi Konsumen, Yamaha Ajak Nonton Langsung MotoGP Mandalika dan Wisata Lombok

Apresiasi Konsumen, Yamaha Ajak Nonton Langsung MotoGP Mandalika dan Wisata Lombok

Yamaha mengajak konsumen menonton MotoGP Mandalika, mengikuti paddock tour, bertemu pembalap, dan berwisata di Lombok.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer