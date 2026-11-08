Marc Marquez Menangi Sprint MotoGP Qatar, Bezzecchi Terjatuh Usai Insiden di Tikungan Pertama Lusail

PONTIANAK POST – Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint MotoGP Qatar 2026 setelah melewati balapan penuh insiden di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026).

Pembalap Ducati Lenovo itu mengamankan kemenangan ke-25 sepanjang kariernya di ajang Sprint, sekaligus memperlebar keunggulan dalam klasemen sementara kejuaraan dunia.

Marquez finis pertama dengan catatan waktu 18 menit 46,450 detik. Fabio Di Giannantonio menyusul di posisi kedua dengan selisih 0,862 detik, sedangkan Jorge Martin melengkapi podium setelah finis 1,519 detik di belakang sang pemenang.

Balapan yang semula dijadwalkan berlangsung 11 lap harus dihentikan dengan bendera merah pada lap kedua.

Insiden bermula ketika Fermin Aldeguer kehilangan kendali saat mencoba menyalip Pedro Acosta di Tikungan 16.

Motornya kemudian menghantam bagian belakang Ducati milik Francesco Bagnaia hingga pembalap Italia tersebut terjatuh keras.

Advertisement Akibat kecelakaan itu, Bagnaia mengalami patah tulang metatarsal keempat dan kelima pada kaki kanannya.

Ia dipastikan tidak dapat mengikuti balapan utama pada Minggu (8/11/2026) dan akan kembali ke Italia untuk menjalani operasi.

Setelah jeda, balapan dilanjutkan melalui prosedur start ulang dengan jarak dipangkas menjadi 10 lap.

Marquez berhasil mengambil posisi terdepan, sementara persaingan semakin ketat setelah Marco Bezzecchi terlibat insiden dengan pembalap Ducati tersebut di Tikungan 1 pada lap keempat.

Keduanya bersenggolan ketika mengambil jalur berbeda. Marquez berhasil mempertahankan kendali motornya, sedangkan Bezzecchi terjatuh dan gagal melanjutkan balapan.