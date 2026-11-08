Acosta Terkejut Lihat Bagnaia Terlempar, Sebut Insiden di MotoGP Qatar Sangat Mengerikan

PONTIANAK POST - Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, mengaku terkejut menyaksikan kecelakaan Francesco Bagnaia dalam Sprint MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Sabtu

Acosta menyebut insiden yang melibatkan Bagnaia dan Fermin Aldeguer itu sebagai salah satu kecelakaan terburuk yang pernah dilihatnya secara langsung di MotoGP.

Acosta berada cukup dekat dengan lokasi kejadian ketika Aldeguer berusaha menyalipnya di Tikungan 16.

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Namun, manuver pembalap Gresini Ducati tersebut justru membuat motornya menghantam bagian belakang Ducati milik Bagnaia.

Benturan keras itu menyebabkan Bagnaia terlempar dari motornya dalam insiden highside.

Advertisement “Saya melihatnya dari dekat. Sudah lama saya tidak melihat kecelakaan separah itu secara langsung di MotoGP. Saya berharap Pecco baik-baik saja dan bisa segera pulih,” kata Acosta, dikutip dari GPone.

Bagnaia kemudian diketahui mengalami dua patah tulang pada kaki kanannya, tepatnya di tulang metatarsal keempat dan kelima.

Cedera tersebut membuat juara dunia dua kali itu dipastikan absen pada balapan utama MotoGP Qatar, Minggu (8/11).

Meski mengakui manuver Aldeguer terlalu agresif dan dilakukan terlalu dini, Acosta tidak sepenuhnya menyalahkan pembalap Spanyol tersebut.

Menurutnya, Aldeguer baru kembali setelah cukup lama absen akibat cedera sehingga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan karakter motor MotoGP.