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Otosport

Veda Ega Pratama Kembali Menggila, Start Ke-14, Finis Keempat di Moto3 Qatar

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
MELESAT: Veda Ega Pratama finis di posisi empat dalam balapan Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11) malam WIB. (ANTARA)
MELESAT: Veda Ega Pratama finis di posisi empat dalam balapan Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11) malam WIB. (ANTARA)

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PONTIANAK POST – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif di Moto3 GP Qatar 2026. Memulai balapan dari posisi ke-14, pembalap berusia 17 tahun itu berhasil merangsek ke barisan depan dan finis di urutan keempat pada balapan di Sirkuit Lusail, Qatar, Minggu malam WIB.

Hasil tersebut menjadi bukti daya saing Veda dalam menghadapi persaingan ketat di kelas Moto3. Bersama Honda Team Asia, pembalap asal DI Yogyakarta itu mampu memangkas jarak posisi secara bertahap hingga bersaing memperebutkan podium.

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Dikutip dari laman resmi MotoGP, Veda sempat mengalami penurunan posisi setelah start. Memulai balapan dari baris kelima, dia bahkan sempat turun ke urutan ke-15 sebelum mulai memperbaiki posisinya.

Veda kemudian naik ke posisi ke-11, lalu menembus urutan ke-10 pada lap kedua. Pergerakannya semakin menjanjikan ketika berhasil melewati sejumlah rival dan naik ke posisi kesembilan, kedelapan, hingga ketujuh pada lap ketiga.

Memasuki lap keempat, Veda kembali menunjukkan kecepatannya dengan menempati posisi keenam. Namun, ketatnya persaingan membuat posisinya beberapa kali berubah. Dia sempat turun ke urutan ketujuh pada lap kelima, kemudian kembali kehilangan satu posisi ke urutan kedelapan.

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Meski demikian, Veda tidak kehilangan momentum. Pada lap ketujuh, dia kembali merangsek ke posisi ketujuh, kemudian naik ke urutan keenam dan kelima. Pergerakan tersebut membuatnya semakin dekat dengan kelompok terdepan.

Persaingan semakin ketat memasuki lap kedelapan. Veda kembali kehilangan posisi setelah dilewati sejumlah rival dan harus turun ke urutan keenam. Namun, dia tetap menjaga kecepatan untuk bertahan dalam persaingan papan atas.

Memasuki lap ke-11, Veda kembali memperlihatkan kemampuannya. Dia berhasil menyalip pembalap Spanyol Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo untuk merebut posisi kelima. Tak berselang lama, Veda kembali membuat kemajuan dengan menembus posisi keempat.

Namun, persaingan belum berakhir. Pada lap ke-12, Carpe kembali menyalip Veda sehingga pembalap Indonesia tersebut turun ke urutan kelima. Perebutan posisi empat besar pun berlangsung semakin sengit.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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