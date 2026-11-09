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Otosport

Marco Bezzecchi Hancurkan Harapan Marc Marquez di Qatar, Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 Tertunda

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Marco Bezzecchi. (MOTOGP)
Marco Bezzecchi. (MOTOGP)

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PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi memberikan jawaban sempurna setelah mengalami kecelakaan pada Sprint Race MotoGP Qatar.

Pembalap Aprilia Racing itu bangkit dengan kemenangan dominan dalam balapan utama di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026).

Bezzecchi memimpin sejak start hingga garis finis. Kemenangan tersebut sekaligus menggagalkan kesempatan Marc Marquez untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 lebih cepat.

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Marquez harus puas finis kedua dengan selisih 3,083 detik dari Bezzecchi. Sementara itu, Raul Fernandez melengkapi podium di posisi ketiga.

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Pada laman MotoGP disebut hasil ini membuat persaingan gelar juara dunia berlanjut ke seri berikutnya di Portugal.

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Bezzecchi Bangkit Setelah Kecelakaan di Sprint

Memulai balapan dari pole position, Bezzecchi langsung mengamankan posisi terdepan ketika lampu start padam. Ia mampu menjaga ritme dan membangun jarak dari para pesaingnya.

Marquez sempat turun ke posisi ketiga setelah disalip Raul Fernandez pada awal balapan.

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Pembalap Ducati Lenovo Team itu kemudian berusaha mengejar rombongan terdepan, tetapi Bezzecchi sudah telanjur menciptakan keunggulan.

Memasuki fase akhir balapan, Marquez meningkatkan kecepatan. Ia berhasil menyalip Fernandez untuk merebut posisi kedua dengan empat lap tersisa.

Namun, jarak dengan Bezzecchi terlalu jauh untuk dikejar. Pembalap Italia itu akhirnya menyelesaikan 22 lap sebagai pemenang dengan keunggulan lebih dari tiga detik.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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