Hasil Lengkap MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Juara, Marc Marquez Makin Dekat dengan Gelar

PONTIANAK POST – Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang MotoGP Qatar 2026 setelah menyelesaikan balapan utama di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026).

Pembalap Aprilia Racing itu mencatat waktu 41 menit 29,173 detik dalam balapan sepanjang 22 lap.

Marc Marquez harus puas finis di posisi kedua. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tertinggal 3,083 detik dari Bezzecchi.

Advertisement Sementara itu, Raul Fernandez mengamankan podium ketiga setelah mempertahankan posisinya dari tekanan para pesaing.

Hasil ini membuat persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 belum berakhir. Marquez memang semakin dekat dengan titel, tetapi kepastian juara harus menunggu seri berikutnya di Portugal.

Advertisement Bezzecchi Dominasi 22 Lap di Lusail

Bezzecchi menunjukkan kecepatan konsisten sejak awal balapan. Start dari pole position, pembalap Italia itu langsung mengambil kendali dan tidak pernah kehilangan posisi terdepan hingga melewati garis finis.

Raul Fernandez sempat memberikan perlawanan dan berada di depan Marquez. Namun, pembalap Ducati tersebut meningkatkan kecepatannya pada fase akhir balapan dan berhasil merebut posisi kedua.

Bezzecchi tetap tidak terkejar. Ia menyelesaikan balapan dengan keunggulan lebih dari tiga detik atas Marquez. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Bezzecchi setelah sebelumnya terjatuh dalam Sprint Race Qatar.

Jorge Martin Finis Ketujuh

Jorge Martin menyelesaikan balapan di posisi ketujuh dengan selisih 14,023 detik dari pemenang. Hasil tersebut memberinya tambahan sembilan poin dalam persaingan gelar juara dunia.

Pedro Acosta finis keenam, sedangkan Ai Ogura menempati posisi keempat. Enea Bastianini melengkapi lima besar.