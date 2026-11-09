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Otosport

Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Qatar: Bezzecchi Masih Bisa Jegal Marc Marquez Gelar Juara Dunia?

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Hasil klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar memperlihatkan Marc Marquez masih memimpin dengan 431 poin. (MOTOGP)
Hasil klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Qatar memperlihatkan Marc Marquez masih memimpin dengan 431 poin. (MOTOGP)

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PONTIANAK POST – Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin mengerucut setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026).

Marc Marquez masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 431 poin, tetapi gelar juara dunia belum berhasil diamankan.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu kini unggul 60 poin atas Jorge Martin yang menempati posisi kedua.

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Sementara Marco Bezzecchi berada di peringkat ketiga dengan 357 poin setelah meraih kemenangan penting di Qatar.

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Dengan dua seri tersisa, persaingan menuju gelar juara dunia masih menyisakan ketegangan. Tiga pembalap teratas secara matematis masih memiliki peluang menjadi juara.

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Marc Marquez Masih Memegang Kendali

Marquez mendapatkan tambahan 20 poin setelah finis kedua dalam balapan utama MotoGP Qatar. Hasil tersebut membuat koleksi poinnya meningkat menjadi 431.

Keunggulan 60 poin atas Martin menjadi modal besar bagi pembalap Spanyol tersebut. Namun, kegagalan mengunci gelar di Lusail membuat Marquez harus menunggu kesempatan berikutnya.

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Martin masih berada di posisi kedua dengan 371 poin. Pembalap Aprilia Racing itu finis ketujuh di Qatar dan mengumpulkan sembilan poin.

Bezzecchi Bangkit, Aprilia Tempel Ducati

Kemenangan di Qatar membuat Bezzecchi semakin dekat dengan Martin. Ia kini mengumpulkan 357 poin atau hanya terpaut 14 angka dari rekan setimnya tersebut.

Bezzecchi juga masih memiliki peluang matematis mengejar Marquez. Namun, selisih 74 poin membuat tugas pembalap Italia itu sangat berat dengan hanya dua seri tersisa.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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