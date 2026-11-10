Jorge Martin Tak Menyerah! Fokus Pulihkan Cedera, Siap Bangkit di MotoGP Portugal

PONTIANAK POST – Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, belum ingin menyerah dalam persaingan MotoGP 2026.

Setelah melewati akhir pekan yang berat di Qatar, juara dunia MotoGP 2024 tersebut kini mengalihkan perhatian untuk memulihkan kondisi fisiknya demi menghadapi seri Portugal.

Martin berhasil menyelesaikan balapan utama MotoGP Qatar di posisi ketujuh. Hasil tersebut terbilang positif mengingat pembalap asal Spanyol itu masih berjuang memulihkan cedera pergelangan tangan kanan yang dialaminya dalam Sprint MotoGP Australia di Phillip Island.

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Melalui unggahan Instagram pribadinya pada Senin (9/11/2026), Martin mengungkapkan kepuasannya terhadap perjuangan selama menjalani rangkaian MotoGP Qatar.

Advertisement “Kerja keras selalu terbayar lunas! Performa yang solid selama akhir pekan mengingat kondisi yang saya alami,” tulis Martin.

Pernyataan demikian memperlihatkan bahwa finis ketujuh bukan hasil yang mudah diraih.

Kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, tetapi ia tetap mampu menyelesaikan balapan dan mengamankan poin penting.

Sebelumnya, keikutsertaan Martin di Qatar sempat diragukan setelah dirinya harus melewatkan MotoGP Malaysia akibat cedera.

Portimao Jadi Target Kebangkitan Martin

Kini, Martin memiliki waktu untuk menjalani pemulihan sebelum kembali mengaspal di Sirkuit Portimao pada 20–22 November 2026.

Pembalap berjuluk Martinator itu secara khusus menegaskan keinginannya untuk kembali dengan kondisi lebih baik.