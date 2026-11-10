Aprilia Borong Prestasi di Qatar, Empat Pembalap Tembus 10 Besar

PONTIANAK POST – Aprilia Racing mencatatkan akhir pekan istimewa dalam gelaran MotoGP Qatar 2026.

Pabrikan asal Italia tersebut berhasil meraih kemenangan melalui Marco Bezzecchi, sementara Jorge Martin menunjukkan perjuangan luar biasa meskipun belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026), menjadi milik Bezzecchi.

Advertisement Pembalap Italia itu tampil dominan sejak awal hingga garis finis untuk mengamankan kemenangan keenamnya musim ini.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Aprilia Racing dalam balapan utama MotoGP Qatar.

Advertisement Marco Bezzecchi Ukir Rekor Istimewa

Memulai balapan dari pole position, Bezzecchi langsung mengambil kendali perlombaan. Ia mampu mempertahankan posisi terdepan sejak tikungan pertama hingga menyelesaikan seluruh 22 putaran.

Kemenangan di Qatar menjadi pencapaian bersejarah bagi Bezzecchi. Ia tercatat sebagai pembalap pertama yang berhasil meraih 12 kemenangan pertamanya di kelas premier pada 12 sirkuit berbeda.

Tambahan kemenangan tersebut juga membuat koleksi podium Bezzecchi di kelas utama mencapai 30 kali. Sepanjang musim 2026, ia sudah mengumpulkan 12 podium.

Jorge Martin Tampil Heroik Meski Cedera

Di balik keberhasilan Aprilia, perjuangan Jorge Martin juga menjadi perhatian. Pembalap Spanyol tersebut berhasil menyelesaikan balapan di posisi ketujuh meskipun masih mengalami patah tulang radius kanan akibat kecelakaan pada Sprint MotoGP Australia.

Martin bahkan mampu merebut posisi ketiga dalam Sprint Qatar. Namun, kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk mengeluarkan seluruh potensi motor RS-GP26 dalam balapan utama.